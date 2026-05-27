Latest News Today Live Updates in Hindi : CBI ने NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 13 हो गई है। पल पल की जानकारी...

11:23 AM, 27th May

सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बिहार में शुरू किए गए मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के निर्णय को बरकरार रखा है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि SIR प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए 'अल्ट्रा वायर्स' (गैर-कानूनी) कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वोटर लिस्ट के आम रिवीज़न की प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने SIR को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। कोर्ट ने आगे कहा, "यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है।"