राघव चढ्डा समेत आप के 7 बागी विधायकों को मिली मान्यता, राज्यसभा में भाजपा के अब 113 सदस्य
Latest News Today Live Updates in Hindi : राज्यसभा सचिवालय ने आप के 7 बागी विधायकों को भाजपा सांसदों के रूप में मान्यता दी। भाजपा सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हुई। पल पल की जानकारी...
10:57 AM, 27th Apr
राज्यसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर राघव चढ्डा समेत आप के 7 बागी सांसदों को मान्यता दी। सातों सांसदों को भाजपा सदस्य बताया। भाजपा सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हुई।
10:45 AM, 27th Apr
अमेरिका ईरान में बातचीत पर सस्पेंस बना हुआ है। पाकिस्तान नहीं जाएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। ट्रंप ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल से अमेरिका आने को कहा।
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