उत्तर प्रदेश में संभावित सपा-कांग्रेस गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग खुलकर सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी द्वारा 5 उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कड़ा रुख अपनाते हुए तल्ख बयान दिया है, वहीं यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने संयम बरतने की अपील की है। इस सियासी खींचतान पर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गठबंधन पर निशाना साधा है।