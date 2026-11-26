मुंबई आतंकी हमलों की 18वीं बरसी आज, संविधान दिवस पर भाजपा मनाएगी गौरव दिवस, कांग्रेस निकालेगी रक्षा मार्च
Latest News Today Live Updates in Hindi : हमले की 18वीं बरसी पर मुंबई एक बार फिर उन बलिदानियों और निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने आतंकवाद की इस काली रात में अपनी जान गंवाई थी। संविधान दिवस पर भाजपा मनाएगी गौरव दिवस, कांग्रेस निकालेगी रक्षा मार्च। पल पल की जानकारी...
09:41 AM, 26th Nov
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 18वीं बरसी पर गेटवे ऑफ इंडिया पर उन पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इन हमलों में अपनी जान गंवाई थी।
09:19 AM, 26th Nov
संविधान दिवस पर भाजपा मनाएगी गौरव दिवस, कांग्रेस निकालेगी रक्षा मार्च; यूपी से गुजरात तक आयोजित होंगे कार्यक्रम
09:00 AM, 26th Nov
26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 18वीं बरसी पर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य नेता मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय में आयोजित एक औपचारिक परेड (शोक परेड) में शामिल होंगे। वे इन हमलों में जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
08:59 AM, 26th Nov
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पूज्य बाबासाहेब एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन और वंदन। संविधान के रूप में उनके द्वारा दी गई सौगात भारतीय लोकतंत्र की अनमोल धरोहर है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी।