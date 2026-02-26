Latest News Today Live Updates in Hindi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी से पूछताछ कर रही है। पल पल की जानकारी...
10:46 AM, 26th Feb
उद्योगपति अनिल अंबानी दिल्ली में ED ऑफिस पहुंचे। ED ने उन्हें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत एक जांच के सिलसिले में आज दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए बुलाया था। ईडी अब तक अनिल अंबानी की 15,000 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है।
09:30 AM, 26th Feb
दिल्ली पुलिस गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी IYC(इंडियन यूथ कांग्रेस) कार्यकर्ताओं सौरव, अरबाज और सिद्धार्थ को मेडिकल जांच के लिए अंबाला सिविल अस्पताल ले आई। तीनों आरोपियों को IYC AI समिट विरोध मामले में दिल्ली पुलिस ने शिमला से गिरफ्तार किया था।
07:45 AM, 26th Feb
इजराइल दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय बातचीत होना है। इससे एक दिन पहले नेतन्याहू से पीएम मोदी के साथ डीनर के लिए भारतीय कपड़े पहनकर भारतीय प्रधानमंत्री को चौंका दिया। ALSO READ: नेतन्याहू ने भारतीय कपड़े पहनकर पीएम मोदी को चौंकाया, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो