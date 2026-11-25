US New Tariff Plan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचाने की तैयारी में हैं। ट्रंप प्रशासन भारत, चीन और यूरोपीय संघ (EU) समेत कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर नए सिरे से भारी टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ये देश अपने घरेलू उद्योगों को सरकारी सब्सिडी और आर्थिक मदद देकर बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।