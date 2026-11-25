सेंसेक्स में 1800 अंकों का उछाल, निफ्टी 551 अंक बढ़ा
Latest News Today Live Updates in Hindi : भारतीय शेयर बाजार के लिए बुधवार का दिन जबरदस्त रहा। सेंसेक्स 1800 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखी गई तो निफ्टी भी 25,600 के करीब पहुंच गया। पल पल की जानकारी...
12:28 PM, 25th Nov
भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 25 नवंबर को शानदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1,888 अंक यानी 2.29% की बढ़त के साथ 84,324 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 551 अंक यानी 2.17% चढ़कर 25,900 के स्तर पर कारोबार करता दिखा।
12:10 PM, 25th Nov
उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका
सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को शरजील इमाम और उमर खालिद की याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा है।
शरजील इमाम और उमर खालिद ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित ‘बड़ी साजिश’ से जुड़े UAPA के मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।