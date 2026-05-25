Latest News Today Live Updates in Hindi : तेल कंपनियों ने सोमवार 25 मई को पेट्रोल 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया। मुंबई में पेट्रोल और डीजल के दाम 111.21 और 97.83 रुपए प्रति लीटर हो गया। पिछले 10 दिन में पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे और डीजल 7 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पल पल की जानकारी...
09:12 AM, 25th May
पेट्रोल डीजल के दामों पर CTI की केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी, तेल के दाम 10 से 15 रुपए रुपए सस्ता करने की मांग। पेट्रोल डीजल पर VAT को घटाकर 5 फीसदी करने की मांग।
09:02 AM, 25th May
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों में बड़ी गिरावट WTI क्रूड 91.71 और ब्रेट क्रूड के दाम 98.27 डॉलर प्रति बैरल। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 109.3 डॉलर प्रति बैरल हो गए।