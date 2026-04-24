बंपर वोटिंग के बाद बंगाल में आज मोदी की 2 सभाएं, क्या करेंगे अमित शाह?
Latest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बंपर वोटिंग के बाद दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ने लगाया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में 2 सभाएं करेंगे। पल पल की जानकारी...
09:07 AM, 24th Apr
-बंगाल में आज पीएम मोदी की दमदम और जादवपुर में 2 रैलियां, अमित शाह भी बंगाल में 3 चुनावी रैलियां करेंगे।
-कोलकाता में सुबह 11 बजे अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
-पूर्व भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले, मैं गुंडो को बोलता हूं, दूसरे फेज में भी बाहर मत आना वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा।
08:05 AM, 24th Apr
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में रिकॉर्ड मतदान हुआ। बंगाल में पहले चरण में 92.88% वोटिंग के साथ, आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड किया गया। तमिलनाडु में 85.15% मतदान दर्ज किया गया। इससे पूर्व तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वोटिंग पार्टिसिपेशन 78.29% (2011) और पश्चिम बंगाल में 84.72% (2011) था।
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