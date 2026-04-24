पश्चिम बंगाल में गुरुवार को पहले चरण में 152 सीटों पर हुए मतदान में आजादी के बाद सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए रिकॉर्ड 92.72 प्रतिशत मतदान हुआ। राजनीति के जानकार के साथ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में रिकॉर्ड मतदान क वजह एसआईआर को बताया है। इतनी बड़ी संख्या में बंगाल में हुए मतदान को जहां एक ओर भाजपा और टीएमसी अपने-अपने पक्ष में बता रही है। वहीं अब पहले चरण की वोटिंग के बाद एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि क्या इस बार बंगाल में SIR पूरी चुनावी बाजी पलट देगा।