4 राज्यों की 28 सीटों पर मतदान, 27 अक्टूबर को आएंगे नतीजे
Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए मतदान सुबह 8 बजे से जारी। पल पल की जानकारी...
08:44 AM, 23rd Oct
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीन और आरोपियों - समीर, जतिन और अंकित खटक को सोनीपत से मुंबई के एंटी-एक्सटॉर्शन सेल लाया गया है।
08:35 AM, 23rd Oct
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ। इन सीटों पर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।
08:35 AM, 23rd Oct
तिब्बत में 7.0 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हैं। पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में आया यह सबसे बड़ा भूकंप है। प्रभावित इलाकों में युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ALSO READ: तिब्बत में 7.0 तीव्रता के भूकंप से तबाही; मलबे में दबी कई इमारतें, 16 की मौत