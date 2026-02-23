Latest News Today Live Updates in Hindi : नेपाल में सोमवार को एक यात्री बस नदी में गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। पल पल की जानकारी...
08:13 AM, 23rd Feb
नेपाल के धाडिंग में पोखरू से काठमांडू ज रही एक यात्री बस के त्रिशूली नदी में गिरने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। बचाव अभियान जारी है।
08:12 AM, 23rd Feb
पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का देर रात निधन हो गया। उन्होंने रात करीब 1:30 बजे कोलकाता के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 73 वर्ष के थे। ALSO READ: मुकुल रॉय का निधन: टीएमसी के कद्दावर नेता और पूर्व रेल मंत्री नहीं रहे