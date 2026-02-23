Latest News Today Live Updates in Hindi : नेपाल में सोमवार को एक यात्री बस नदी में गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। पल पल की जानकारी...

08:13 AM, 23rd Feb

नेपाल के धाडिंग में पोखरू से काठमांडू ज रही एक यात्री बस के त्रिशूली नदी में गिरने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। बचाव अभियान जारी है।