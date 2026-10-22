एशियाई पैरा खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, सुवर्णा राज ने जीता गोल्ड
Latest News Today Live Updates in Hindi : एशियाई पैरा खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। गुरुवार को भारत की सुवर्णा राज ने महिलाओं की F54 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पल पल की जानकारी...
09:15 AM, 22nd Oct
-भारतीय पैरा-एथलीट सुवर्णा राज ने एशियाई पैरा खेलों में महिलाओं की F54 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
-भारतीय तीरंदाज स्वाति चौधरी ने 2026 एशियाई पैरा खेलों में महिलाओं की W1 व्यक्तिगत तीरंदाजी स्पर्धा में भारत के लिए सिल्वर पदक जीता।
GOLDEN GLORY FOR BHARAT! Congratulations to Suvarna Raj on securing Gold in the Women’s Discus Throw F54 at the #AsianParaGames2026! #Cheer4Bharat https://t.co/E41MYv2AU9— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 22, 2026
-भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और आईएएस अधिकारी सुहास लालिनाकेरे यथिराज ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित 2026 एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की एकल SL4 पैरा-बैडमिंटन स्पर्धा में ब्रॉन्ज पदक जीता।
08:22 AM, 22nd Oct
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, इंडिया गेट के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 238 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है।
07:35 AM, 22nd Oct
राजस्थान में पंचायती राज चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान आधिकारिक तौर पर सुबह 7:00 बजे शुरू हो गया। 16 जिलों में मतदान चल रहा है, जिसमें 16 जिला परिषदें और 104 पंचायत समितियां शामिल हैं।