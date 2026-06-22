Latest News Today Live Updates in Hindi : महाराष्ट्र में सियासी संग्राम के बीच शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद आज दोपहर 3 बजे शिवसेना शिंदे में शामिल हो सकते हैं। पल पल की जानकारी...
09:35 AM, 22nd Jun
कतर के गैस संयंत्र पर धमाका, 54 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कतर सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बारजान संयंत्र में सुविधाओं को फिर से शुरू करने के प्रयास के दौरान यह धमाका हुआ।
09:34 AM, 22nd Jun
-SIT आज सीएम योगी आदित्यनाथ को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है।
-एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट और मंदिर के अधिकारियों को अयोध्या नहीं छोड़ने का निर्देश भी दिया है।
-राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में गणना में लगे करीब 40 कर्मचारियों को आखिरकार हटा दिया गया है। अब बैंक की ओर से नए गणनाकर्मियों को लगाया गया है।
08:33 AM, 22nd Jun
शिवसेना उद्धव गुट के सभी 6 बागी सांसद आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे दोपहर 3 बजे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं।