शनिवार, 21 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 21 February 2026 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (08:44 IST)

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का समापन आज, भाजपा कार्यकर्ता घेरेंगे कांग्रेस मुख्‍यालय

india ai impact summit 2026
Latest News Today Live Updates in Hindi : इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 70 से अधिक देशों ने साझा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। आज सम्मेलन के औपचारिक समापन पर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। पल पल की जानकारी...


08:20 AM, 21st Feb
-इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन आज, समिट के आखिरी दिन जारी होगा साझा घोषणापत्र।
-एआई समिट स्थल पर यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के जवाब में आज भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्‍यालय का घेराव करेंगे।

08:19 AM, 21st Feb
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ को रद्द करने संबंधी फैसले से खासे नाराज हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूरी दुनिया पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि वह सेक्शन 122 के तहत एक नया आदेश साइन करेंगे। यह टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले 5 माह तक लागू रहेगा। ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप नाराज, पूरी दुनिया पर 10% नया टैरिफ लगाने का ऐलान

07:19 AM, 21st Feb
वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में सुबह करीब 3 बजे तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और कार जब्त कर ली। ALSO READ: वेस्ट दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर: डिलीवरी बॉय की मौत, आरोपी हिरासत में
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com