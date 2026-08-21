Latest News Today Live Updates in Hindi : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में शिकायत दर्ज कराने संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे। पल पल की जानकारी...

डीसीपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी। पैलेट गन से घायल छात्र का परिवार भी साथ।

-पैलेट गन से घायल शख्स के साथ एफआईआर दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचे राहुल गांधी।

-राहुल गांधी ने साहिल को मीडिया के सामने लाकर दावा किया था कि 20 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सुरक्षा बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया।

On 14th, Sahil Lochav went with his lawyers to Delhi Police and gave a written complaint. They refused to give a I/O number. It was again pursued on 17th with email, phone as well. Again, no I/O number given. No acknowledgement was also given. Now, LoP @RahulGandhi ji went… pic.twitter.com/PVEXNZXGWk

-घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर यह दावा किया था कि प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह की पैलेट गन या छर्रों का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शिकायत दर्ज कराने के लिए संसद मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित DCP कार्यालय पहुंचे। जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में FIR की मांग।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी के गवर्नर कोतारो नागासाकी से मुलाकात की।

11:30 AM, 21st Aug

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वंदे मातरम् विवाद पर कहा कि उस समय महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू जैसे नेताओं ने कुछ निर्णय लिए थे। ये लोग आज उन्हें बदलना चाहते हैं। आज बहुत से मुद्दे हैं। आज नौजवान सड़कों पर हैं। ये ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास और बलिदान को कौन नकार सकता है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट है कि 1937 में हमारी पार्टी ने जिस बात को रखा था, उसी को हमारी पार्टी रख रही है।