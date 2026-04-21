बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग (23 अप्रैल) के लिए आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग (29 अप्रैल) के लिए अब अंतिम दौर का चुनावी प्रचार जोरों पर है। बंगाल विधानसभा चुनाव जहां एक ओर भाजपा और टीएमसी के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं एक सियासी लड़ाई चुनावी मैंनेजमेंट के तौर पर छिड़ी हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पूरे चुनावी अभियान का जिम्मा संभाल रही कंपनी I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करने और अब I-PAC के काम बंद करने और अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की खबरों ने पूरी सियासी बिसात को एक नया रंग दे दिया है।