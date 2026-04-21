मंगलवार, 21 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 21 April 2026 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 (08:38 IST)

बंगाल की 142 सीटों पर आज थमेगा प्रचार का शोर, 23 अप्रैल को वोटिंग

west bengal election
Latest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 152 सीटों पर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तमिलनाडु में भी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। पल पल की जानकारी...


08:21 AM, 21st Apr
एप्पल के CEO (चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) टिम कुक सितंबर में अपने मौजूदा पद से इस्तीफा दे देंगे और एप्पल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर नई भूमिका शुरू करेंगे। एप्पल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस, CEO की भूमिका संभालेंगे।

08:16 AM, 21st Apr
अमेरिका ईरान वार्ता पर सस्पेंस बरकरार। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप का दावा- ईरान बातचीत करेगा। ईरानी संसद की स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने कहा कि ईरान दबाव में नहीं झुकेगा।

08:11 AM, 21st Apr
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 152 सीटों पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने प्रचार में झोंकी ताकत। यहां 23 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे चरण की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।

08:11 AM, 21st Apr
अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का आज आखिरी दिन है। दूसरे दौर की बातचीत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं तो ईरान ने भी दबाव में झुकने से इनकार कर दिया है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

TCS नासिक केस : ऑफिस में छेड़छाड़ और दबाव के आरोप, पीड़िताओं ने खोला पूरा सच, निदा खान पर चौंकाने वाले दावे

TCS नासिक केस : ऑफिस में छेड़छाड़ और दबाव के आरोप, पीड़िताओं ने खोला पूरा सच, निदा खान पर चौंकाने वाले दावेटाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक यूनिट में यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के प्रयासों के मामले में पुलिस जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नई जांच रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी केवल दफ्तर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी महिला कर्मचारियों का पीछा करते थे और उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे।

टोंक का नन्हा मानसिंह: 10 साल का बच्चा, जो कहता है- हल्दीघाटी मैंने लड़ी, आमेर में मेरा है खजाना

टोंक का नन्हा मानसिंह: 10 साल का बच्चा, जो कहता है- हल्दीघाटी मैंने लड़ी, आमेर में मेरा है खजानाRaja Man Singh Rebirth Claim News: टोंक/राजस्थान: राजस्थान की रेतीली धरती कहानियों और किंवदंतियों के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों टोंक जिले का जैकमाबाद गाँव एक ऐसी गुत्थी में उलझा है जिसने विज्ञान और आस्था के बीच की लकीर धुंधली कर दी है। यहाँ रहने वाला 10 साल का कान्हाराम बैरवा अब महज़ एक पाँचवीं का छात्र नहीं रहा, वह खुद को आमेर के प्रतापी शासक राजा मानसिंह प्रथम का अवतार बताता है।

Earthquake : जापान में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी, तटीय इलाकों को तुरंत खाली करने के निर्देश

Earthquake : जापान में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी, तटीय इलाकों को तुरंत खाली करने के निर्देशउत्तर-पूर्वी जापान में सोमवार को 7.5 तीव्रता का भीषण भूकंप आने के बाद हड़कंप मच गया है। भूकंप के शक्तिशाली झटकों को देखते हुए प्रशासन ने 3 मीटर (लगभग 10 फुट) तक की ऊंची सुनामी लहरें उठने की चेतावनी जारी की है।

भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को लारक द्वीप से दूर रहने की एडवायजरी जारी की

भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को लारक द्वीप से दूर रहने की एडवायजरी जारी कीबढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और पर्सियन गल्फ क्षेत्र में नौवहन करने वाले जहाजों को लारक द्वीप (Larak Island) से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। नौसेना के सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR) की हालिया रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि कुछ मालवाहक जहाज पारंपरिक ट्रैफिक लेन छोड़कर लारक द्वीप के पास वाले नियंत्रित गलियारे से गुजर रहे हैं।

ईरान में अब सेना ही सरकार! अराघची-पेजेशकियन किनारे, IRGC ने अमेरिका को बताया 'समुद्री डकैत'—क्या शुरू होगा महायुद्ध?

ईरान में अब सेना ही सरकार! अराघची-पेजेशकियन किनारे, IRGC ने अमेरिका को बताया 'समुद्री डकैत'—क्या शुरू होगा महायुद्ध?Institute for the Study of War (ISW) के आंकड़ों के मुताबिक, ईरान में सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ की Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) अब देश की 'सुप्रीम पावर' बन चुकी है, और उन्होंने अमेरिका को सीधे तौर पर 'समुद्री डकैत' (Pirates) करार दे दिया है।

और भी वीडियो देखें

पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले I-PAC पर ED का शिकंजा, BJP के सामने कमजोर पड़ेगी ममता की अंतिम दौर की लड़ाई ?

पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले I-PAC पर ED का शिकंजा, BJP के सामने कमजोर पड़ेगी ममता की अंतिम दौर की लड़ाई ?बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग (23 अप्रैल) के लिए आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग (29 अप्रैल) के लिए अब अंतिम दौर का चुनावी प्रचार जोरों पर है। बंगाल विधानसभा चुनाव जहां एक ओर भाजपा और टीएमसी के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं एक सियासी लड़ाई चुनावी मैंनेजमेंट के तौर पर छिड़ी हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पूरे चुनावी अभियान का जिम्मा संभाल रही कंपनी I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करने और अब I-PAC के काम बंद करने और अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की खबरों ने पूरी सियासी बिसात को एक नया रंग दे दिया है।

ट्रंप की ईरान को चेतावनी, सीजफायर खत्म हुआ तो ‘बमबारी’ शुरू, वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार

ट्रंप की ईरान को चेतावनी, सीजफायर खत्म हुआ तो ‘बमबारी’ शुरू, वार्ता पर अनिश्चितता बरकरारअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान को लेकर कड़ा बयान देते हुए चेतावनी दी कि यदि दो सप्ताह का नाजुक युद्धविराम मंगलवार शाम तक किसी ठोस समझौते के बिना खत्म हो गया, तो फिर बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू हो सकती है।

पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग, उद्घाटन से पहले हादसा, PM का कार्यक्रम स्थगित

पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग, उद्घाटन से पहले हादसा, PM का कार्यक्रम स्थगितराजस्थान के बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार को आग लग गई। ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे। आग लगने के बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि उद्घाटन की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

गारबेटा में ‘योगी-योगी’ के नारे: हजारों की भीड़, ममता सरकार पर CM योगी का तीखा हमला

गारबेटा में ‘योगी-योगी’ के नारे: हजारों की भीड़, ममता सरकार पर CM योगी का तीखा हमलापश्चिम बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जबर्दस्त क्रेज दिख रहा है। एक ओर चिलचिलाती धूप में योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशियों के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उन्हें देखने-सुनने और एक झलक पाने को हजारों की भीड़ उमड़ रही है।

Ayushman Bharat में UP नंबर-1, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर NHA ने किया सम्मानित, मरीजों को मिल रही बेहतर सुविधा

Ayushman Bharat में UP नंबर-1, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर NHA ने किया सम्मानित, मरीजों को मिल रही बेहतर सुविधायोगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। योगी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ शत-प्रतिशत लाभार्थियों को देने एवं धरातल पर उतारने में पूरे देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए नेशनल हेल्थ ऑथॉरिटी (एनएचए) द्वारा पुणे में 17 और 18 अप्रैल को आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर में प्रदेश को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के उत्कृष्ट संचालन के लिए सम्मानित किया गया।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

अक्षय तृतीया

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com