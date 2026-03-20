LIVE: UAE, कुवैत, जॉर्डन को हथियार बेचेगा अमेरिका

Share Market Update News : कच्चे तेल के दाम में तेजी और वैश्विक स्तर पर कमजोरी के रुख से स्थानीय शेयर बाजारों में गुरुवार को हाहाकार मच गया। खबरों के अनुसार, शेयर कारोबार के दौरान बड़ी गिरावट आई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 2497 अंक का गोता लगा गया, जबकि एनएसई निफ्टी 776 अंक लुढ़क गया। पश्चिम एशिया में तेल एवं गैस संयंत्रों पर हमलों के बाद कच्चे तेल के दाम में उछाल आया है। निफ्टी में 12 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में निवेशकों का कुल 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ।