LIVE: UAE, कुवैत, जॉर्डन को हथियार बेचेगा अमेरिका

Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 21 दिन से भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में भारी तबाही मचाई तो ईरान ने भी इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला किया। अब अमेरिका ने खाड़ी देशों को करीब 23 अरब डॉलर के हथियार बेचने का फैसला किया है। पल पल की जानकारी...
11:23 AM, 20th Mar
भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा, प्रदीप बत्रा, मदन कौशिक ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में भरत सिंह चौधरी और खजान दास को भी मंत्री के रूप में शपथ दिलाई।
11:13 AM, 20th Mar
-बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला, गोला बारुद को बनाया निशाना।
-अमेरिकी रक्षा पीटर हेगसेथ का बड़ा बयान, अमेरिका की शर्तों पर खत्म होगा युद्ध।
10:54 AM, 20th Mar
सिक्किम में भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 और 2.7 मापी गई।
10:12 AM, 20th Mar
UAE, कुवैत, जॉर्डन को हथियार बेचेगा अमेरिका। अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात को 8 अरब डॉलर से अधिक के एयर डिफेंस सिस्टम और उनसे जुड़ा सामान बेचेगा। कुवैत को 8 अरब डॉलर की मिसाइल रक्षा प्रणालियां और रडार प्रणालियों की बिक्री करेगा। जार्डन को 7.05 करोड़ डॉलर कीमत के विमान और गोला-बारूद बेचेगा। अमेरिकी कांग्रेस में मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव।
08:52 AM, 20th Mar
-उत्तर इजराइल में ईरान का हमला, यरुशेलम, हाइफा समेत कई शहरों में धमाके।
-इजराइली पीएम नेतन्याह का दावा, हम जीत रहे हैं और ईरान खत्म हो रहा है। ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है।