07:45 AM, 20th Dec
राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिका की सीरिया में ISIS के 70 से ज्यादा ठिकानों पर एयरस्ट्राइक। अमेरिका ने साफ कहा कि यह युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि बदले की कार्रवाई है।
07:44 AM, 20th Dec
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल और असम के दौरे पर हैं। पीएम मोदी बंगाल को 3200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री असम में लगभग 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
07:43 AM, 20th Dec
उत्तर भारत में कोहरे और कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी और मैदानों में ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है।