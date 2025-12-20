शनिवार, 20 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 20 december 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (08:08 IST)

सीरिया में ISIS के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, सैनिकों की हत्या का बदला लिया

Live news in Hindi
Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका ने सीरिया में ISIS के 70 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर पालमायरा में अमेरिकी सैनिकों और एक दुभाषिये की हत्या का जवाब दिया। पल पल की जानकारी...


07:45 AM, 20th Dec
राष्‍ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिका की सीरिया में ISIS के 70 से ज्यादा ठिकानों पर एयरस्ट्राइक। अमेरिका ने साफ कहा कि यह युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि बदले की कार्रवाई है।

07:44 AM, 20th Dec
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल और असम के दौरे पर हैं। पीएम मोदी बंगाल को 3200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री असम में लगभग 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 

07:43 AM, 20th Dec
उत्तर भारत में कोहरे और कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी और मैदानों में ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ा

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ायौन अपराधों के दोषी दिवंगत जेफरी एपस्टीन के मामले में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधी Jeffrey Epstein के कारनामों से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरों का जखीरा खुलना शुरू हो गया है। अमेरिकी हाउस डेमोक्रेट्स द्वारा गुरुवार (18 दिसंबर) को जारी की गई नई तस्वीरों ने दुनिया के कई रईसों और प्रभावशाली हस्तियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और मशहूर फिल्म निर्माता वुडी एलन जैसी हस्तियां नजर आ रही हैं।

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...Russian President Vladimir Putin : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध और यूरोप को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौते के लिए तैयार है लेकिन वह यूरोप के दबाव में आकर पीछे हट रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में शांति समझौते की संभावना बनी थी, लेकिन यूक्रेन ने आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींच लिए। पुतिन ने साफ किया कि यूरोप के आगे किसी भी कीमत पर रूस नहीं झुकेगा।

SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नाम

SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नामचुनाव आयोग ने तीन दिन पहले 16 दिसंबर को राजस्थान, गोआ, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। अब तमिलनाडु और गुजरात में भी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है।

CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआर

CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआरबिहार के CM नीतीश कुमार की ओर से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का वीडियो वायरल होने के बाद, यह चर्चा तेज थी कि वह अपमानित महसूस कर रही हैं और नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। लेकिन इस मामले में नई बात सामने आई है।

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्री

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्रीसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसके तहत हर देश के लिए महीने के सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट की सूची दिखाई जाती है। इस नई रैंकिंग में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल प्रभाव एक बार फिर नजय आया है।

और भी वीडियो देखें

यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रखी यह शर्त

यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रखी यह शर्तरूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्‍ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वे यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन पुतिन ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की गारंटी मिलने पर वह यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं।

उत्तरप्रदेश में योगी सरकार के निर्देशों के बाद आयुष्मान कार्ड वितरण में आई तेजी

उत्तरप्रदेश में योगी सरकार के निर्देशों के बाद आयुष्मान कार्ड वितरण में आई तेजीउत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम नागरिकों तक तेज़ी से पहुँच रही है। सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 9 करोड़ लक्षित लाभार्थियों में से 5,42,13,534 आयुष्मान कार्ड हुए जारी हो चुका है।

CM योगी का आदेश, SIR में शत-प्रतिशत योगदान दें भाजपा कार्यकर्ता

CM योगी का आदेश, SIR में शत-प्रतिशत योगदान दें भाजपा कार्यकर्तामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में अपना शत प्रतिशत योगदान दें। एसआई आर में लगने वाली आपकी मेहनत लोकतंत्र के लिए है इसलिए घर-घर संपर्क करें। एक-एक नाम जुड़वाने का काम करें। मतदाता सूची में कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए। कार्यकर्ता घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाने का कार्य करें।

CM योगी नववर्ष की भीड़ को खिचड़ी मेला प्रबंध का रिहर्सल मानें अधिकारी

CM योगी नववर्ष की भीड़ को खिचड़ी मेला प्रबंध का रिहर्सल मानें अधिकारीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला, गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों तथा जिले में जारी विकास कार्यों की समीक्षा की। खिचड़ी मेले की तैयारियों को लगभग पूर्ण जानकर उन्होंने संतोष जताया।

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ा

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ायौन अपराधों के दोषी दिवंगत जेफरी एपस्टीन के मामले में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधी Jeffrey Epstein के कारनामों से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरों का जखीरा खुलना शुरू हो गया है। अमेरिकी हाउस डेमोक्रेट्स द्वारा गुरुवार (18 दिसंबर) को जारी की गई नई तस्वीरों ने दुनिया के कई रईसों और प्रभावशाली हस्तियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और मशहूर फिल्म निर्माता वुडी एलन जैसी हस्तियां नजर आ रही हैं।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com