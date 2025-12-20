यौन अपराधों के दोषी दिवंगत जेफरी एपस्टीन के मामले में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधी Jeffrey Epstein के कारनामों से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरों का जखीरा खुलना शुरू हो गया है। अमेरिकी हाउस डेमोक्रेट्स द्वारा गुरुवार (18 दिसंबर) को जारी की गई नई तस्वीरों ने दुनिया के कई रईसों और प्रभावशाली हस्तियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और मशहूर फिल्म निर्माता वुडी एलन जैसी हस्तियां नजर आ रही हैं।