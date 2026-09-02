LIVE: CBI करेगी दिशा सालियान मामले की जांच

CBI करेगी दिशा सालियान मामले की जांच
Latest News Today Live Updates in Hindi : बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा सालियान मामले में सीबीआई को FIR दर्ज करने का आदेश दिया। पल पल की जानकारी...
12:14 PM, 2nd Sep
-पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जनजीवन अस्त-व्यस्त। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात।
-उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदी चेतावनी के स्तर के करीब बह रही हैं। जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है।
-उत्तर प्रदेश में वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर अभी भी जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर बना हुआ है।
12:06 PM, 2nd Sep
-बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI को दिशा सालियन की मौत के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए।
-दिशा के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर उस याचिका पर यह फैसला आया है, जिसमें उन्होंने साल 2020 में हुई अपनी बेटी की मौत के कारणों और परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए थे।