LIVE: दिल्ली की हवा फिर जहरीली, ITO से अक्षरधाम तक कहां कितना AQI

दिल्ली की हवा फिर जहरीली, ITO से अक्षरधाम तक कहां कितना AQI
Latest News Today Live Updates in Hindi : दिवाली से पहले सोमवार को राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। पल पल की जानकारी...
10:01 AM, 2nd Nov
बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 'मुरासु' और अधिक भयानक रूप लेते हुए एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। IMD के अनुसार, यह तूफान 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। 'मुरासु' 2 नवंबर को रात 11:30 बजे से 3 नवंबर सुबह 4:00 बजे के बीच आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट को पार करेगा। यह नेल्लोर और नरसापुर के बीच, ओंगोल के करीब, भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में तट से टकराएगा।
10:00 AM, 2nd Nov
राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 और इंडिया गेट तथा जनपथ के आसपास के इलाके में AQI 335 पर पहुंचा। इसे 'बहुत खराब' की श्रेणी में रखा गया है।
08:58 AM, 2nd Nov
उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से आस-पास की चोटियां सफेद चादर से ढक गई हैं। बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है।