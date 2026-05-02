दक्षिण 24 परगना के 15 बूथों पर मतदान, TMC की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Latest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत दक्षिण 24 परगना जिले के 15 बूथों पर पुर्नमतदान जारी। फल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान को लेकर फैसला शनिवार को लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 4 मई को मतगणना के बाद आएंगे चुनाव परिणाम। पल पल की जानकारी...
07:39 AM, 2nd May
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर फिर से मतदान हो रहे हैं। लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र के बाहर खड़े दिखे।
07:36 AM, 2nd May
-दक्षिण 24 परगना के 15 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी।
-मतगणना से पहले आज ममता बनर्जी ने बुलाई टीएमसी कार्यकर्ताओं की बैठक।
-पश्चिम बंगाल चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ दायर टीएमसी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
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