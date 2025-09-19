LIVE : रूस के कामचटका में भूकंप के तेज झटके, सुनामी की चेतावनी

ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनके संबंधों को देखते हुए, उन्हें लगता था कि यूक्रेन युद्ध को सुलझाना सबसे आसान होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि जिस एक को मैंने सबसे आसान सोचा था, वह मेरे राष्ट्रपति पुतिन के साथ संबंधों के कारण, लेकिन उन्होंने मुझे निराश किया है और मेरा भरोसा तोड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘बहुत करीब’ होने के बावजूद रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) का भी उल्लेख किया।