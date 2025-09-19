LIVE : रूस के कामचटका में भूकंप के तेज झटके, सुनामी की चेतावनी

Latest News Today Live Updates in Hindi : रूस के कामचटका प्रायद्वीप में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई है। भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई। पल पल की जानकारी...
07:37 AM, 19th Sep
भूकंप के तेज झटकों से थर्राया रूस का कामचटका। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई है। भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई। इससे पहले बीते शनिवार को भी इस इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे।
07:34 AM, 19th Sep
-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं भारत के बहुत क़रीब हूं और मैं भारत के प्रधानमंत्री के बहुत क़रीब हूं। मेरी उनसे बात हुई और उन्हें मैंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।
-ट्रंप आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अमेरिका में टिकटॉक के भविष्य को लेकर बातचीत करेंगे।