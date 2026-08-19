कोलकाता में भीषण आग, 9 मौतें, ट्रंप ने होर्मुज़ पर कब्ज़े का दावा दोहराया, ईरान ने उड़ाया मज़ाक
ईरान और अमेरिका के बीच लगभग छह महीने से चल रहा युद्ध, जिसकी शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हमलों से हुई थी, अब एक तनावपूर्ण गतिरोध में बदल गया है। जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ट्रंप इस जलमार्ग पर बार बार दावा ठोक रहे हैं और ईरान कह रहा है कि ये जलमार्ग ईरान का था, ईरान का ही रहेगा। अब ताजा घटनाक्रम में ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेज़ाई ने होर्मुज़ (Strait of Hormuz) पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का मज़ाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि होर्मुज को फिर से खोलने में अमेरिका की नाकामी और उस पर अपना दावा करने के बीच का फ़ासला, अमेरिका की राजधानी और होर्मुज के बीच की 7,000 मील की दूरी से भी ज़्यादा है।
11:26 AM, 19th Aug
इनकम टैक्स विभाग की गुजरात में बड़ी कार्रवाई : गुजरात में एक बार फिर इनकम टैक्स (IT) विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। आईटी विभाग की टीमों ने अहमदाबाद, गांधीधाम, मुंद्रा और राजकोट में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान एक प्रमुख शिपिंग कंपनी और चार चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आईटी विभाग के रडार पर आए हैं। फिलहाल अलग-अलग स्थानों पर अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों, डिजिटल डेटा और वित्तीय रिकॉर्ड्स की गहन जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा फर्जी Form 15CB सर्टिफिकेट जारी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन फर्जी सर्टिफिकेट्स का उपयोग करके भारतीय मुद्रा को अवैध या संदिग्ध तरीकों से विदेश भेजा जा रहा था। इनकम टैक्स विभाग इन सभी सर्टिफिकेट्स और इनके आधार पर हुए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की बारीकी से जांच कर रहा है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट (आयात-निर्यात) के फर्जी बिल दिखाकर विदेशों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। जांच एजेंसियों को मजबूत संदेह है कि कई लेनदेन वास्तव में किसी सामान या सेवा के बिना केवल कागजों पर दिखाए गए थे। इस तरह कागजी व्यापार खड़ा करके भारतीय धन को बाहर भेजने का एक बड़ा घोटाला अंजाम दिया गया है।
10:59 AM, 19th Aug
सपा नेता आज़म ख़ान के 10 ठिकानों पर ED की छापेमारी : समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान के ठिकानों पर आज अहले सुबह से ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की ये छापेमारी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन के इस्तेमाल को लेकर दर्ज मामले में कार्रवाईसे संबंधित है। आज़म खान के ख़िलाफ़ दर्ज करीब कई दर्जन मामलों की लिस्ट ED से साथ शेयर हुई थी। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर भी छापेमारी की जा रही है। आजम खान के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली सहित कुल 10 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के लखनऊ ज़ोनल ऑफ़िस ने आज मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में की गई। यह जांच सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के फंड को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए दूसरी जगह लगाने और बाद में उनके इस्तेमाल (जिसमें यूनिवर्सिटी/ट्रस्ट के लिए संपत्ति बनाना भी शामिल है) से जुड़ी है।
10:58 AM, 19th Aug
कोलकाता के होटल में लगी भयानक आग, 9 लोगों की मौत : कोलकाता से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। कोलकाता में मिर्ज़ा ग़ालिब स्ट्रीट पर बने एक होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर 9 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक होटल में आग आज देर रात दो बजे के बाद लगी। इस होटल के ज्यादातर लोग बांग्लादेश के सीमावर्ता इलाके के रहने वाले थे और बांग्लादेश से इलाज के लिए कोलकाता आए थे। रात के तीन बजे के बाद घटनास्थल से 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि होटल के खिलाफ आरोप है कि होटल पर आग बुझाने का कोई व्यवस्था नहीं था। कम से कम 2 घंटे के कोशिश के बाद आग पर अभी काबू पा लिया गया है।