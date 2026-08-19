11:26 AM, 19th Aug

इनकम टैक्स विभाग की गुजरात में बड़ी कार्रवाई : गुजरात में एक बार फिर इनकम टैक्स (IT) विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। आईटी विभाग की टीमों ने अहमदाबाद, गांधीधाम, मुंद्रा और राजकोट में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान एक प्रमुख शिपिंग कंपनी और चार चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आईटी विभाग के रडार पर आए हैं। फिलहाल अलग-अलग स्थानों पर अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों, डिजिटल डेटा और वित्तीय रिकॉर्ड्स की गहन जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा फर्जी Form 15CB सर्टिफिकेट जारी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन फर्जी सर्टिफिकेट्स का उपयोग करके भारतीय मुद्रा को अवैध या संदिग्ध तरीकों से विदेश भेजा जा रहा था। इनकम टैक्स विभाग इन सभी सर्टिफिकेट्स और इनके आधार पर हुए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की बारीकी से जांच कर रहा है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट (आयात-निर्यात) के फर्जी बिल दिखाकर विदेशों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। जांच एजेंसियों को मजबूत संदेह है कि कई लेनदेन वास्तव में किसी सामान या सेवा के बिना केवल कागजों पर दिखाए गए थे। इस तरह कागजी व्यापार खड़ा करके भारतीय धन को बाहर भेजने का एक बड़ा घोटाला अंजाम दिया गया है।