UDF Government Announced in Kerala : केरल की राजनीति में सोमवार को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा। यहां करीब 60 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) मंत्रिमंडल एकसाथ शपथ लेने जा रहा है। सुबह 10 बजे नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 20 विधायक मंत्री पद की। वीडी सतीशन ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को 20 मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी है। सतीशन ने साफ किया कि मंत्रियों के नामों की इस पूरी सूची को पार्टी हाईकमान की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही राज्यपाल के पास भेजी है।