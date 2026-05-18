केरल में वीडी सतीशन की ताजपोशी, राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनियता की शपथ
Latest News Today Live Updates in Hindi : वीडी सतीशन के केरल के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ ली। समारोह में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। पल पल की जानकारी...
10:19 AM, 18th May
-वीडी सतीशन के केरल के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ ली।
-रमेश चेन्निथला ने मंत्री के रूप में शपथ ली।
-सन्नी जोसेफ ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली।
10:07 AM, 18th May
-तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मंच पर मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद।
-समारोह में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल।
-वीडी सतीसन के नेतृत्व वाली केरलम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, CPI नेता बिनॉय विश्वम शामिल हुए।
09:35 AM, 18th May
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कई राज्यों के मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
09:33 AM, 18th May
-सुबह 10 बजे वीडी सतीशन का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।
-कांग्रेस से वीडी सतीशन, के मुरलीधरन, रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ, एपी अनिल कुमार, बिंदु कृष्णा, पीसी विष्णुनाध, एम लिजू,टी सिद्दीक, ओजे जनीश, रोजी एम जॉन, और केए तुलसी मंत्री पद की शपथ लेंगे।
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