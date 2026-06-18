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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 18 जून 2026 (10:11 IST)

शिवसेना यूबीटी संसदीय दल की बैठक, व्हीप जारी कर सभी सांसदों को बुलाया

uddhav thackeray
Latest News Today Live Updates in Hindi : 6 सांसदों की बगावत के बाद आज शिवसेना संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। व्हीप जारी कर सभी 9 सांसदों से बैठक में शामिल होने को कहा गया। पल पल की जानकारी....


10:10 AM, 18th Jun
हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी बस, 7 की मौत।

10:05 AM, 18th Jun
-शिवसेना यूबीटी ने बुलाई पार्टी संसदीय दल की बैठक। सभी 9 सांसदों को बुलावा भेजा। बुधवार को ही पार्टी के 6 सांसद शिवसेना एकनाथ शिंदे में शामिल हुए थे।
-मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले का दावा, आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य भी भविष्य में उनके साथ जुड़ सकते हैं। 

10:05 AM, 18th Jun
-अमेरिका-ईरान में ऐतिहासिक शांति समझौता। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्‍ट्रपति पजशकियान ने साइन की डील। 
-अमेरिका ईरान युद्ध थमने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। WTI क्रूड 75.56 और ब्रेट क्रूड 78.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इंडियन बास्केट में भी कच्चा तेल 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 78.66 डॉलर प्रति बैरल हो गया।
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जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बोभारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए ₹20,000 का प्राइस सेगमेंट हमेशा से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है। जून 2026 में यदि आप भी अपने लिए एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो कन्फ्यूज होना लाजमी है। इस समय मार्केट में तीन सबसे तगड़े दावेदार—POCO M8, Realme P4x और Moto G57 Power ग्राहकों के बीच जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं।

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Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोनस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Honor एक बार फिर बैटरी लाइफ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चीन से सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10,000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी और 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है और तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी।

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