10:05 AM, 17th Nov

ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के गूलर, रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ क्षेत्र तथा टिहरी जनपद की दोगी पट्टी के बांसकाटल में हुई सड़क दुर्घटनाओं में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। इन दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा प्रभावितों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित की जाए। — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 17, 2026

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, "ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलार में रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ क्षेत्र में, और टिहरी जिले के डोगी पट्टी क्षेत्र के बांसकाताल में हुई सड़क दुर्घटनाओं में यात्रियों की मौत की खबर अत्यंत दुखद है। इन हादसों में जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं... मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को उचित इलाज मिले और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाए।"