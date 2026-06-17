Latest News Today Live Updates in Hindi : तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना (यूबीटी) भी एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। पल पल की जानकारी...
01:10 PM, 17th Jun
शिवसेना शिंदे में शामिल हुए शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद। लोकसभा स्पीकर से मिले उद्धव गुट के सांसद।
01:10 PM, 17th Jun
सुभासपा प्रमुख और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह को पत्र लिखकर भाजपा में शामिल होने के इच्छुक नेताओं की सूची भेजी है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।
12:42 PM, 17th Jun
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी
11:16 AM, 17th Jun
-संजय राउत ने कहा, अभी तक हम सब एक हैं। हमारा अध्यक्ष एक है।
-राउत ने कहा कि जिन्हें जाना है इस्तीफा देकर जा सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता उनको छोड़ेगी नहीं। वो सब हमारी पार्टी से चुनकर आए हैं।
-उन्होंने कहा कि गुरुवार सुबह 11 बजे पार्टी संसदीय दल की बैठक बुलाई है।
09:23 AM, 17th Jun
-शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे से मिले शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसद।
-संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओमराजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे और संजय जाधव का नाम बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल। अगर ये टूट होती है तो उद्धव ठाकरे के लिए ये चार साल में दूसरा बड़ा झटका होगा। इससे पहले जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी। तब 40 शिवसेना विधायक उद्धव गुट से अलग हो गए थे।
08:14 AM, 17th Jun
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज फ्रांस के एवियन में मुलाकात होगी।