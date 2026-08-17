Former Deputy Speaker Ashish Banerjee Death Case : पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आशीष बनर्जी का शव रविवार यानी आज सुबह रामपुरहाट में उनके आवास के करीब स्थित पार्टी कार्यालय में फंदे से लटका हुआ पाया गया। आशीष बनर्जी साल 2001 से 2026 तक लगातार 5 बार रामपुरहाट सीट से विधायक रहे और राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर का पद भी संभाल चुके थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और पूर्व टीएमसी विधायक आशीष बनर्जी की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है। बनर्जी ने कहा, आशीष बनर्जी पर लगातार दबाव डाला गया और बार-बार बदनाम किया गया।