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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Monday, 17 August 2026 (11:03 IST)

सावन सोमवार को मंदिरों में उमड़ी भीड़, 2 बड़े हादसों में 15 की मौत

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Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (11:03 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : सोवन सोमवार और नाग पंचमी पर देशभर के शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़। लखीसराय के अशोक धाम और बीरभूम के तारापीठ में हुए 2 दर्दनाक हादसों में 15 लोगों की मौत हो गई। पल पल की जानकारी...


10:58 AM, 17th Aug
बिहार के लखीसराय में स्थित इंद्र दमनेश्वर मंदिर में बिजली का पोल गिरने से करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। यह मंदिर अशोकधाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। ALSO READ: सावन सोमवार पर अशोकधाम मंदिर में बड़ा हादसा, करंट की अफवाह से मची भगदड़; 8 श्रद्धालुओं की मौत
 
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तारापीठ मंदिर के पास बिंदिशिनी होटल में सोमवार सुबह करीब 4 बजे भीषण आग लग गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। एसी में शॉर्ट सर्किट को आग की संभावित वजह बताया जा रहा है। ALSO READ: तारापीठ मंदिर में दर्शन से पहले दर्दनाक हादसा, होटल में भीषण आग से 7 श्रद्धालुओं की मौत

09:48 AM, 17th Aug
राहुल गांधी ने UGC-NET की समाजशास्त्र, अंग्रेजी और वाणिज्य परीक्षाएं रद्द किए जाने को लेकर NTA और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सितंबर में दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों के प्रति चिंता जताते हुए NTA नेतृत्व की जवाबदेही की मांग की। ALSO READ: UGC-NET रद्द होने पर राहुल गांधी का NTA पर हमला, बोले- गलती एजेंसी की, सजा छात्रों को क्यों?

08:56 AM, 17th Aug
सोवन सोमवार और नाग पंचमी पर देशभर के शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुला। सालभर में केवल एक दिन, नाग पंचमी पर ही खुलता है यह मंदिर।
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'वंदे मातरम' विवाद के बाद सोनिया और राहुल की बढ़ी मुश्किलें, दोनों के खिलाफ थाने में दर्ज हुई FIR, मामले पर क्‍या बोले बंकिम चट्टोपाध्याय के वंशज?एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के गायन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्‍ली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी तरह की एफआईआर कर्नाटक में भी दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि समारोह के दौरान 'वंदे मातरम' के गायन में जानबूझकर व्यवधान डाला गया। एफआईआर के बाद सोनिया और राहुल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में हुआ क्या था?

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