LIVE: ECI मामले में विपक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गृह सचिव ने मांगी माफी

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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Thursday, 15 October 2026 (10:48 IST)

ECI मामले में विपक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गृह सचिव ने मांगी माफी

Live news in Hindi
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (10:48 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : सुप्रीम कोर्ट आज ECI के फैसलों और SIR वापस लेने संबंधी 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस बीच गृह सचिव ने आदेश का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। पल पल की जानकारी... 


10:48 AM, 15th Oct
आमिर खान के भांजे इमरान खान को भारत का नागरिक नहीं होते हुए भी प्रदर्शन में शामिल होने पर मुंबई पुलिस ने नोटिस भेजा। 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा।

09:18 AM, 15th Oct
-दिल्ली पुलिस द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जान बूझकर आदेश का उल्लंघन बंद नहीं किया। 

09:17 AM, 15th Oct
-मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में बड़े पैमाने पर नाम हटाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज, 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस मामले में अदालत का रुख किया है।
-पटाखों पर बैन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CJI ने कहा था- पटाखों पर बैन लगाना नामुमकिन, कम प्रदूषण वाले तरीकों से त्योहार मनाएं।
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