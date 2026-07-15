LIVE: उत्तर-पश्चिम भारत में फिलहाल बारिश पर ब्रेक, पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश

Sonam Wangchuk's protest : दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का विरोध प्रदर्शन पिछले 24 दिनों से चल रहा है। शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन में 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच सोनम वांगचुक को विपक्ष का भी साथ मिल गया है। वांगचुक के अनशन पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की है।