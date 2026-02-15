रविवार, 15 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 15 February 2026 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 15 फ़रवरी 2026 (07:59 IST)

महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, मंदिरों में लगी कतारें

mahashivratri 2026
Latest News Today Live Updates in Hindi : महाशिवरात्रि के अवसर पर रविवार को देशभर के शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। पूजा अर्चना और अभिषेक कर भक्त भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। पल पल की जानकारी...


07:56 AM, 15th Feb
-महाशिवरात्रि 2026 के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पूजा-अर्चना के लिए लाइन में लगे हुए हैं।
-वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि 2026 के मौके पर उमड़ी भारी भीड़। 
-महाशिवरात्रि 2026 के मौके पर देवघर में श्री बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों ने पूजा-अर्चना की।

07:54 AM, 15th Feb
टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला आज शाम 7 बजे कोलंबो में खेला जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार, कोलंबो में बारिश की वजह से मैच प्रभावित हो सकता है। ALSO READ: भू राजनैतिक विवादों से परे भारत-पाकिस्तान के बीच होगा विस्फोटक मुकाबला
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

महाशिवरात्रि

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com