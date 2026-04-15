LIVE: बिहार में सम्राट चौधरी की ताजपोशी, 2 डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ

Latest News Today Live Updates in Hindi : वरिष्ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी आज सुबह 10:50 बजे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पल पल की जानकारी...
09:20 AM, 15th Apr
-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत, अमेरिका और ईरान के बीच अगले 2 दिन में फिर शुरू हो सकती है बातचीत।
-अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा बयान जारी कर कहा कि चीन को ईरान से तेल नहीं लेने देंगे।
-इजराइल और लेबनान में भी वॉशिंगटन में बातचीत हुई।
09:12 AM, 15th Apr
-सम्राट चौधरी सुबह 10:50 बजे मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ लेंगे। उनके साथ जदयू के 2 नेताओं को भी उपमुख्यमंत्रियों के भी शपथ दिलाई जाएगी।
-शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह, बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता, एनडीए से सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।