राष्ट्रीय राजधानी में छठ महापर्व से पहले यमुना नदी की सफाई और राजनीति को लेकर घमासान मच गया है। यमुना में मरी हुई मछलियां मिलने के बाद सियासत गरमा गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर माहौल बिगाड़ने और नदी में जानबूझकर मरी मछलियां फेंकने का गंभीर आरोप लगाया। 'आप' के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया।