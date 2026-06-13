Live: कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस

अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी एक ख्वाहिश (Will) 100% सच होने वाली है... तो आप क्या मांगेंगे? अपने क्रश का प्यार? 1 Billion Rupees! वह इंसान जिसे आप सालों से चाहते हैं? या फिर बस इतना कि एक बार वह भी आपको उसी नजर से देखे, जैसे आप उसे देखते हैं? सुनने में यह किसी ड्रीम फैंटेसी जैसा लगता है। हम सभी ने कभी न कभी ऐसी ख्वाहिश जरूर की होगी कि काश कोई जादू हो जाए और हमारा क्रश भी हमें पसंद करने लगे। लेकिन क्या होगा अगर वह ख्वाहिश सच तो हो जाए, मगर उसकी कीमत उसकी पूरी जिंदगी हो? Obsession इसी सवाल को उठाती है और फिर उसे इतने डरावने तरीके से एक्सप्लोर करती है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी उसका असर लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहता है।