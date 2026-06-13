Live: कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस

Latest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तृणमूल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष माला रॉय ने पद से इस्तीफा दिया। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस। पल पल की जानकारी...
09:20 AM, 13th Jun
टीएमसी विधायक मदन मित्रा के 8 ठिकानों पर छापेमारी, नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई।
08:13 AM, 13th Jun
-कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस। पीए की तलाश।
-तृणमूल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष माला रॉय ने पद से इस्तीफा दिया।
-आज दिल्ली आएंगे टीएमसी के बागी सांसद, सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे इनकार।
08:12 AM, 13th Jun
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी के इस फ्रांस दौरे के दौरान फाइटर जेट राफेल को लेकर बड़ी डील हो सकती है। वे फ्रांस में G-7 समिट में शामिल होंगे। G-7 शिखर समिट में हो सकती है पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात।