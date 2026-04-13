LIVE: आशा भोसले को अंतिम विदाई आज, शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार

आशा भोसले को अंतिम विदाई आज, शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार
Latest News Today Live Updates in Hindi : दिग्गज गायिका आशा भोसले ने रविवार को 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। पल पल की जानकारी...
08:49 AM, 13th Apr
हिन्दी पार्श्व गायन में अलग मुकाम हासिल करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थीं। उनका पार्थिव शरीर सुबह 11 बजे लोअर परेल स्थित कासा ग्रांदे स्थित घर पर रखा जाएगा। अंतिम संस्कार शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में होगा। ALSO READ: लता की छाया से बाहर, अपनी रोशनी में चमकीं आशा भोसले