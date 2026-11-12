LIVE: किश्तवाड़ में 2 लापता SPO के शव बरामद

किश्तवाड़ में 2 लापता SPO के शव बरामद
Latest News Today Live Updates in Hindi : किश्तवाड़ के दच्छन में लापता दो एसपीओ के शव मिले हैं। दोनों एसपीओ कियार कैंप से धरना-मरवाह स्थित सेना की चौकी के लिए निकले थे। पल पल की जानकारी...
09:45 AM, 12th Nov
जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के मारवाह स्थित देहरना जंगल इलाके में संदिग्ध फायरिंग के बाद लापता हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर के शव बरामद हुए। दोनों के शरीर पर गोलियां के निशान मिले।
08:20 AM, 12th Nov
अमूल ने 12 नवंबर से अमूल गोल्ड और अमूल ताजा दूध की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। अमूल गोल्ड की कीमत में प्रति लीटर 4 रुपये और अमूल ताजा की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इन दो वेरिएंट के अलावा अमूल के किसी अन्य प्रोडक्ट की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
07:07 AM, 12th Nov
बम की धमकियों के कारण इटली के लगभग 300 स्कूल खाली कराए गए, आयरलैंड व स्कॉटलैंड को भी धमकी।