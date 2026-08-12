LIVE: संसद में नहीं थमा घमासान, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित

संसद में नहीं थमा घमासान, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित
Latest News Today Live Updates in Hindi : छात्रों पर लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी मामले में संसद परिसर में बुधवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। पल पल की जानकारी...
11:56 AM, 12th Aug
-गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- विपक्ष तय करे, चर्चा करनी है या हंगामा। लोकसभा में आज विपक्ष चर्चा शुरू करें। मैं कल दोपहर 3 बजे सदन में जवाब दूंगा।
-तमिलनाडु विधानसभा ने परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।
11:22 AM, 12th Aug
-चेन्नई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग।
-हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित।
10:59 AM, 12th Aug
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब हजारों छात्रों पर आप लाठी बरसाते हो और पैलेट गन चलाते हो और बिहार में AK-47 चलाते हैं तो आप जनता के प्रति जवाबदेही नहीं हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम लोग भी चुप बैठें?
10:40 AM, 12th Aug
-एनडीए सांसदों ने आज फिर संसद परिसर में झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों पर क्रूरता को लेकर राहुल गांधी से मांगा जवाब।
-विपक्षी सांसदों ने भी जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्रदर्शन किया।
10:07 AM, 12th Aug
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज की कमियां निकालने में समय ना गवाएं।
Speaking at the release of 'Triumph of the Indian Republic: My Life, My Struggles,' the autobiography of former President Shri Ram Nath Kovind Ji. His journey reflects a life dedicated to public service and the progress of our nation.@ramnathkovind— Narendra Modi (@narendramodi) August 12, 2026
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