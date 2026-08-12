LIVE: संसद में नहीं थमा घमासान, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित

मध्यप्रदेश में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दे दिए है। मोहन यादव के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मध्यप्रदेश से सटे गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ में एनालॉग पनीर पर बना लगाए जाने के बाद प्रदेश में एनालॉग पनीर को बड़े पैमाने पर खपाए जाने की खबरों के बात सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। आने वाले समय में त्यौहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह बड़ा फैसला किया है।