सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की शिव साधना, 11 तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक
Latest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के पुननिर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गुजरात पहुंचे। वे 11 पवित्र तीर्थों के जल से होने कुंभाभिषेक के साक्षी बनेंगे। पल पल की जानकारी...
11:26 AM, 11th May
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। 11 तीर्थों के जल से हुआ कुंभाभिषेक।
11:09 AM, 11th May
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर सोमनाथ में रोड शो किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद थे। PM मोदी आज सोमनाथ मंदिर में 'सोमनाथ अमृत महोत्सव' में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच देशवासियों से पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करने, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग ज्यादा करने, वर्क फ्रॉम होम करने के साध ही एक साल तक सोना नहीं खरीदने की भी अपील की। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश में सोने की मांग में काफी कमी आ सकती है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की? यह भी पूछा जा रहा है कि एक साल सोना न खरीदने से भारत की किस्मत कैसे बदल जाएगी? ALSO READ: क्या आप मानेंगे पीएम मोदी की बात? एक साल सोना न खरीदने से कैसे बदल जाएगी भारत की किस्मत?
11:06 AM, 11th May
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच देशवासियों से पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करने, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग ज्यादा करने, वर्क फ्रॉम होम करने के साध ही एक साल तक सोना नहीं खरीदने की भी अपील की। विपक्ष ने पीएम मोदी पर जमकर पलटवार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे विफलताओं का प्रमाण बताया तो अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। ALSO READ: पीएम मोदी की अपील पर छिड़ा सियासी घमासान; क्या बोले राहुल गांधी और अखिलेश यादव?
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