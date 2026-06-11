LIVE: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला

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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 11 जून 2026 (10:59 IST)

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला

minakshi natrajan
Latest News Today Live Updates in Hindi : कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का फैसला खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। पल पल की जानकारी...


10:57 AM, 11th Jun
टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बराइक का राज्यसभा से इस्तीफा। 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में पार्टी सांसदों की संख्या घटकर 10 हुई।

09:17 AM, 11th Jun
सरकार ने 22%, 25%, 27% और 30% इथेनॉल वाले पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी में छूट बढ़ा दी है। BIS स्टैंडर्ड के मुताबिक फ्यूल ब्लेंड्स पर एक्साइज़ ड्यूटी की दर शून्य होगी।

08:57 AM, 11th Jun
-सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का मामला। आज हो सकती है सुनवाई।
-नामांकन रद्द होन से हतप्रभ कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष उठाया था मामला। चुनाव आयोग ने होल्ड पर रखा फैसला। 
-मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने से मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा की जीत तय।
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