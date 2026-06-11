LIVE: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला

मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को लेकर अब सबकी निगाहें दिल्ली पर टिक गई है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के चुनाव आयोग के बाद आज सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आज दोपहर 3 बजे तक समय काफी अहम हो गया है। चुनाव आयोग के निर्णय से न केवल कांग्रेस की चुनावी रणनीति प्रभावित होगी, बल्कि राज्यसभा की तीन सीटों के चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में दखल देता है तो कांग्रेस को एक संजीवनी मिल जाएगी।