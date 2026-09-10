LIVE: मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बसपा से निकाला

मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बसपा से निकाला
Latest News Today Live Updates in Hindi : अशोक सिद्धार्थ के इस्तीफे के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को भी पार्टी से निकाला। पल पल की जानकारी...
09:36 AM, 10th Sep
BSP प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरह आजाद किया।
मायावती ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, अशोक सिद्धार्थ का राजनीति से रिटायर होने का फ़ैसला अच्छी बात है, ठीक उसी कहावत की तरह कि 'देर आए दुरुस्त आए'। उन्होंने आगे कहा कि लोग कहते हैं कि अगर यह फ़ैसला बहुत पहले लिया गया होता, तो BSP, बहुजन समाज और बहुजन आंदोलन, साथ ही उनके दामाद आकाश आनंद को लगातार मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ता और न ही मुझे उनके बारे में कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते—खासकर तब, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान पांचवीं बार सरकार बनाने की जोरदार तैयारी चल रही थी और पार्टी व आंदोलन के व्यापक हितों को ध्यान में रखना जरूरी था।
1. आज श्री अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा अति-देर से उठाया गया यह सही क़दम है।— Mayawati (@Mayawati) September 10, 2026
2. वैसे लोगों का यही कहना है कि अगर यह फैसला वे काफी पहले ही ले लेते तो बी.एस.पी., बहुजन समाज व बहुजन मूवमेन्ट तथा उनके दामाद श्री आकाश आनन्द को भी लगातार विपरीत परिस्थितियों…