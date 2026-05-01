Latest News Today Live Updates in Hindi : पश्‍चिम बंगाल में गुरुवार को स्ट्रांग रूम में हुए हंगामे के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पल पल की जानकारी...

11:31 AM, 1st May मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सिंह ने कहा, "बचाव अभियान लगातार चल रहा है, हालात खराब थे। कल बारिश हो रही थी, अंधेरा था और पानी बहुत गहरा था, इसलिए बचाव अभियान पूरा नहीं हो सका था। NDRF की टीम भी आ गई है, आर्मी की कुछ टीमें भी आ गई हैं जो ऐसे मामलों में माहिर हैं... अब तक 9 शव निकाले जा चुके हैं। 22 जीवित लोगों को बचाया गया है... हालात बहुत मुश्किल हैं, चुनौतियां हैं, इसलिए सिर्फ़ एक्सपर्ट टीमें ही बचाव कर पा रही हैं।"

11:22 AM, 1st May TMC सांसद डोला सेन ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से हर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर का CCTV फुटेज दिख रही है। यह आधिकारिक वीडियो है; हम अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग जो वीडियो दिखा रहा है, वही हमने साझा किया है। अगर वह फर्जी निकला तो चुनाव आयोग की फर्जी है। सब जानते हैं कि चुनाव आयोग ने कानून से परे, परंपरा से परे, किसी भी चीज़ से परे जाकर क्या-क्या किया है... उस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग रूम खोलकर लाइट जलाकर कुछ हो रहा है। सबने देखा, इसलिए हमारे उम्मीदवार वहां गए... सिर्फ हमारे दो उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि विपक्ष के दो उम्मीदवार भी वहां गए। फिर चुनाव आयोग ने उन्हें दिखाया कि यह पोस्टल बैलेट था। सवाल यह है कि उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बताया? यह कानून के खिलाफ है।

10:49 AM, 1st May भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि जो चुनाव हारने वाला होता है वह हार के बहाने पहले ही तलाशता है। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि TMC का सूपड़ा साफ हो गया है लेकिन वे अभी भी ड्रामा कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग रूम पर जाकर ड्रामा करना, धरना देना, यह सब इसलिए क्योंकि वे हार के बाद की कहानी लिख रही हैं। उन्हें लग रहा है कि जब चुनाव हारेंगे तो आरोप क्या लगाना है इसलिए वे अभी से यह काम कर रही हैं... जब वे जीती थी तो भाजपा ने अपनी हार स्वीकार की थी। अब ममता बनर्जी को अपनी हार स्वीकारनी चाहिए। 4 तारीख के बाद कोई नाटक चलने वाला नहीं है।"