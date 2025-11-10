RedFort : दिल्ली में लालकिले के पास कार में धमाका, 8 लोगों की मौत, कई कारों में लगी आग, देशभर में हाईअलर्ट

मीडिया खबरों के मुताबिक ईको वैन में यह धमाका हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली धमाके बाद मुंबई में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है।
#WATCH | लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास विस्फोट | दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। इसकी जांच चल रही है।" pic.twitter.com/7Devoia1ge— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2025
— ANI (@ANI) November 10, 2025फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची है। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर मौजूद है। दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट की सूचना मिली थी, जिसके बाद तीन-चार गाड़ियों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा। कुल 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। Edited by : Sudhir Sharma