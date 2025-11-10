RedFort : दिल्ली में लालकिले के पास कार में धमाका, 8 लोगों की मौत, कई कारों में लगी आग, देशभर में हाईअलर्ट दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार शाम को 6 बजकर 55 मिनट पपर पार्किंग में खड़ी एक कार में धमाका हो गया। धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई।

देश की राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार को पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक धमाका हो गया। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी कारों में भी आग लग गई। विस्फोट के कारण कई घायलों को LNJP अस्पताल लाया गया है। दिल्ली में धमाके के बाद देशभर में हाईअलर्ट जारी किया गया है। एक चश्मदीद ने कहा कि जब हमने सड़क पर किसी का हाथ देखा, तो हम बिल्कुल चौंक गए। मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता।





चिकित्सा अधीक्षक, लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल ने मीडिया को बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोट। 15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया है। उनमें से 8 की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तीन गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत स्थिर है।

#WATCH | लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास विस्फोट | दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। इसकी जांच चल रही है।" pic.twitter.com/7Devoia1ge — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2025 मीडिया खबरों के मुताबिक ईको वैन में यह धमाका हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली धमाके बाद मुंबई में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है।

#WATCH | A call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage. A total of 7 fire tenders have reached the spot. A team from the Delhi Police Special Cell has… pic.twitter.com/F7jbepnb4F मीडिया खबरों के मुताबिक ईको वैन में यह धमाका हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली धमाके बाद मुंबई में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है।