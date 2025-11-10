सोमवार, 10 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 10 नवंबर 2025 (20:06 IST)

RedFort : दिल्ली में लालकिले के पास कार में धमाका, 8 लोगों की मौत, कई कारों में लगी आग, देशभर में हाईअलर्ट

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार शाम को 6 बजकर 55 मिनट पपर पार्किंग में खड़ी एक कार में धमाका हो गया। धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई।

Blast near Red Fort
देश की राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार को पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक धमाका हो गया। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी कारों में भी आग लग गई। विस्फोट के कारण कई घायलों को LNJP अस्पताल लाया गया है। दिल्ली में धमाके के बाद देशभर में हाईअलर्ट जारी किया गया है। एक चश्मदीद ने कहा कि जब हमने सड़क पर किसी का हाथ देखा, तो हम बिल्कुल चौंक गए। मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता।

चिकित्सा अधीक्षक, लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल ने मीडिया को बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोट। 15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया है। उनमें से 8 की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तीन गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत स्थिर है।
मीडिया खबरों के मुताबिक ईको वैन में यह धमाका हुआ है।  सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली धमाके बाद मुंबई में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है।
फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची है। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर मौजूद है। दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट की सूचना मिली थी, जिसके बाद तीन-चार गाड़ियों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा। कुल 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं।  Edited by : Sudhir Sharma
