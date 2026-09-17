दिन-रात की मेहनत से 300 लोगों ने इंदौर में तैयार किया राहुल गांधी का मंच, क्या अग्नि परीक्षा में सफल होगी कांग्रेस
- राहुल की सभा के लिए 19 सितंबर को देश की राजनीति के केंद्र में होगा इंदौर
- कांग्रेस का लाखों छात्र-छात्राओं के रजिस्ट्रेशन का दावा
- कई अड़ंगों के बाद इंदौर में मिली आयोजन की अनुमति
- इंदौर, भोपाल और पुणे के विशेषज्ञों से तैयार हुआ राहुल का मंच
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दरअसल, पूरी तैयारी का काम एक इवेंट कंपनी को सौंपा गया है। इसमें दिल्ली की राहुल गांधी की टीम भी कंपनी से कॉर्डिनेट कर रही है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं की भूमिका इसमें कम से कम रखी गई है। इंदौरी नेता बाहर रहकर व्यवस्था संभालेंगे।
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एक लाख तक की क्षमता, क्या सफल होगी गूंज : राहुल गांधी के छात्रों की गूंज आयोजन के लिए यहां एक डोम तैयार किया गया है। यह डोम करीब 600 बाय 200 फीट एरिया को कवर करता है। इसकी मैदान की क्षमता करीब 60 हजार से 75 हजार तक की बताई जा रही है। छात्र-छात्राओं की एंट्री के बाद ग्राउंड के बाहर की तरफ भी स्टूडेंट के लिए व्यवस्था की जा रही है। सवाल है कि क्या इतनी संख्या में स्टूडेंट आ पाएंगे और आयोजन सफल हो सकेगा।
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भोपाल, पुणे से डोम और साउंड : इस पूरे आयोजन का स्थल और मंच तैयार करने में न सिर्फ इंदौर बल्कि भोपाल, जबलपुर और पुणे का वर्क और मैनफोर्स लगा हुआ है। यहां आयोजन के एक हिस्से की मॉनिटरिंग कर रहे फजल ने बताया कि करीब 200 लोग इसकी तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि इंदौर, भोपाल और पुणे के लोग काम कर रहे हैं। साथ ही डोम भोपाल से आया है तो साउंड पुणे से मंगाया गया है। साथ में कई लोग और एक्सपर्ट आए हैं।
ALSO READ: इंदौर में राहुल गांधी को 5 शर्तों पर आयोजन की अनुमति, जानिए क्या है शर्तें और किसे करना होगी पूरी?3 दिनों से 300 लोगों के श्रम से हो रहा तैयार : आयोजन के लिए कई एक्सपर्ट और लेबर काम कर रहे हैं। पूरे स्थल को तैयार करने के लिए यहां 200 से 300 लोग पिछले तीन दिनों से दिन-रात काम कर रहे हैं। डोम लगाने से लेकर ग्राउंड को समतल करने तक। स्टेज सेट करने से लेकर साउंड की मशीनें प्लेस करने और बैठक व्यवस्था की प्लानिंग करने तक कई लेबर और एक्सपर्ट कई कई घंटों से काम कर रहे हैं। डोम फायर और वाटर प्रूफ है
कहां से और कैसे होगी सभा में एंट्री : सभा में एंट्री के लिए पांच तरफ से एंट्री के लिए गेट बनाए गए हैं। मंच के सामने युवकों और युवतियों के लिए अलग-अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। युवकों का ब्लॉक 19 हजार फीट और युवतियों का ब्लॉक 12 हजार फीट का रहेगा। उनकी एंट्री भी अलग-अलग रहेंगी, जबकि एक एंट्री वीआईपी के लिए रहेगी। वहीं वीवीआईपी एंट्री भी है। मीडिया का ब्लॉक लेडीज ब्लॉक के आगे बनाया गया है। राहुल गांधी की एंट्री पिछले हिस्से से रखी गई है। रीजनल पार्क की एक लेन वीआईपी और नेताओं के आने-जाने के लिए रहेगी, जबकि दूसरी लेन से युवा अलग-अलग ब्लॉकों में प्रवेश करेंगे। पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जा रहा है और सीसीटीवी से निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है।
2 लाख रजिस्ट्रेशन का दावा : आयोजन स्थल पर मौजूद कांग्रेस नेता संमदर पटेल ने दावा किया कि राहुल की सभा के लिए 2 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कम से कम एक लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। उनका दावा है कि बच्चों और स्टूडेंट में जमकर उत्साह है और यह आयोजन सफल होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जेनजी को आकर्षित करने के लिए नुक्कड़ नाटकों और म्यूजिकल बैंड्स जैसे माध्यमों की मदद ले रही है। ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट सभा में पहुंच सके।
स्थानीय स्तर पर किसे मिली क्या जिम्मेदारी : राहुल गांधी के छात्रों की गूंज सभा के लिए स्थानीय स्तर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को प्रदेशभर से छात्रों को लाने की जिम्मेदारी मिली है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी को छात्राओं को आयोजन स्थल तक लाने का जिम्मा सौंपा गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे को वार्ड, ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर समन्वय करना है और छात्रों के रजिस्ट्रेशन का काम देखना है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेडे दिल्ली से आई टीम के साथ कॉर्डिनेट करेंगे, जबकि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे कॉलेज, कोचिंग में युवाओं के रजिस्ट्रेशन का काम देख रहे हैं।