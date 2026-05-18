Top News : यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा हमला, स्वीडन से नार्वे जाएंगे पीएम मोदी

Top News 18 May : यूएई के बराकाह परमाणु संयंत्र पर ड्रोन हमले से हड़कंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन से नॉर्वे के ऐतिहासिक दौरे पर रवाना होंगे। केरल में वीडी सतीशन सरकार का शपथ ग्रहण आज। अंडमान-निकोबार में मानसून ने दी समय से पहले दस्तक और आईपीएल में आरसीबी की प्लेऑफ में एंट्री। पढ़ें आज की बड़ी खबरें।

UAE के बराकाह न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक

संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा क्षेत्र में स्थित बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर में रविवार को ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। भारत ने यूएई पर हुए अटैक की आलोचना की है।

आज स्वीडन से नार्वे जाएंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन से नार्वे रवाना होंगे। पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला नॉर्वे दौरा है। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 19 मई को वे 'तीसरे इंडिया-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन' में शामिल होंगे।

केरल में वीडी सतीशन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह

केरल में आज सुबह 10 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ उनके मंत्रिपरिषद के 20 सहयोगियों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे।

अंडमान में मानसून की समय से पहले एंट्री

अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह में मानसून ने अपने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी है। केरल में भी मानसून निर्धारित समय से 5 दिन पहले 26 मई तक पहुंचने के आसार। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरा उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत भीषण लू की चपेट में है।

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edited by : Nrapendra Gupta