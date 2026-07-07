  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. 116 Year Old Woman Climbs 3550 Steps to Tirumala, Wins Praise from Andhra CM Chandrababu Naidu
Written By Author कृति शर्मा
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (13:33 IST)

116 साल की उम्र में 3550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुमला पहुंचीं दादी, भक्ति देख भावुक हुए CM चंद्रबाबू नायडू [VIDEO]

Tirumala foot pilgrimage
Written By: कृति शर्मा
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (13:33 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (13:37 IST)
google-news
Tirumala Viral Video 116 Old Lady: कहते हैं कि सच्ची आस्था के आगे उम्र भी छोटी पड़ जाती है। इसका जीता-जागता उदाहरण बनीं 116 वर्षीय नवनीतम्मा, जिन्होंने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए तिरुमला की कठिन पैदल यात्रा पूरी कर हर किसी को हैरान कर दिया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद न सिर्फ लाखों लोगों ने उनकी श्रद्धा को सलाम किया, बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी उनकी भक्ति से प्रभावित हुए।
 
हालांकि, नवनीतम्मा की उम्र 116 वर्ष होने का दावा उनके परिवार की ओर से किया गया है। उनकी वास्तविक उम्र की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

3550 सीढ़ियां... लेकिन आस्था नहीं डगमगाई
 
परिवार के साथ तिरुपति में रह रहीं नवनीतम्मा ने तिरुमला मंदिर तक पहुंचने के लिए पारंपरिक अलीपिरी पैदल मार्ग चुना। लगभग 11 किलोमीटर लंबे इस रास्ते में करीब 3550 सीढ़ियां हैं, जिन्हें लाखों श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के प्रति अपनी आस्था और तपस्या के रूप में पार करते हैं।
 
हाथ में लाठी और परिवार का सहारा लेकर नवनीतम्मा ने धीरे-धीरे पूरी चढ़ाई पूरी की। रास्ते भर वह "गोविंदा-गोविंदा" का जाप करती रहीं। उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और अटूट विश्वास को देखकर रास्ते में मौजूद श्रद्धालु भी भावुक हो गए। कई लोगों ने उनके सफर का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद यह कहानी देशभर में चर्चा का विषय बन गई।

वीडियो देखकर बोले CM चंद्रबाबू नायडू- 'भक्ति के सामने उम्र सिर्फ एक संख्या'
 
वायरल वीडियो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू  तक भी पहुंचा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नवनीतम्मा की तारीफ करते हुए लिखा कि "सच्ची भक्ति के सामने उम्र सिर्फ एक संख्या है। 116 वर्षीय इस दादी मां ने पैदल तिरुमला पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। उनका यह समर्पण और परिवार का सहयोग वास्तव में प्रेरणादायक है।

मुख्यमंत्री की इस पोस्ट के बाद हजारों लोगों ने भी नवनीतम्मा की हिम्मत और श्रद्धा की सराहना की।
 
TTD ने कराया VIP ब्रेक दर्शन, मिला विशेष सम्मान
 
मुख्यमंत्री की पोस्ट और वायरल वीडियो के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के अध्यक्ष बी.आर. नायडू ने अधिकारियों को नवनीतम्मा का पता लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने उन्हें और उनके परिवार को विशेष VIP ब्रेक दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई।
 
दर्शन के बाद मंदिर परिसर के रंगनायकुला मंडपम में वैदिक विद्वानों ने उनका आशीर्वाद समारोह आयोजित किया। TTD के कार्यकारी अधिकारी ने उन्हें रेशमी वस्त्र और श्रीवारी प्रसाद भेंट किया तथा स्वयं उनका आशीर्वाद लिया। नवनीतम्मा ने भी हाथ जोड़कर मंदिर प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
 
परिवार बोला- फैसला किया तो पीछे नहीं हटीं
 
नवनीतम्मा के पोते के अनुसार, परिवार ने उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें पैदल यात्रा न करने की सलाह दी थी। लेकिन उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन पैदल ही करने का संकल्प लिया था। एक बार मन बना लेने के बाद उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और आखिरकार अपनी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर ली।
 
सोशल मीडिया पर लोग बोले- 'यही है सच्ची आस्था'
 
नवनीतम्मा का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि आज जहां युवा थोड़ी दूरी चलने में थक जाते हैं, वहीं इतनी अधिक उम्र में हजारों सीढ़ियां चढ़ना अद्भुत है। वहीं कुछ लोगों ने इसे यह साबित करने वाला उदाहरण बताया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास और दृढ़ निश्चय होता है।
 
नवनीतम्मा की यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि यह संदेश भी देती है कि जब मन में अटूट श्रद्धा हो तो उम्र, थकान और कठिन रास्ते भी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकते।
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों के शामिल करने पर सियासत, विधायक आतिफ अकील के मेंबर बनने पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद खफा

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों के शामिल करने पर सियासत, विधायक आतिफ अकील के मेंबर बनने पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद खफामध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार डॉ. सनवर पटेल को वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बोर्ड में अध्यक्ष और आयुक्त समेत कुल 9 सदस्यों को शामिल किया गया है। सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि पहली बार बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव को सदस्य बनाया गया है। हिंदू सदस्यों को वक्त बोर्ड का सदस्य बनाए जाने पर मुस्लिम संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है। वहीं कांग्रेस विधायक आतिफ अकील के वक्फ बोर्ड का सदस्य पर उन्हीं के पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठा दिए है।

राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की छुट्‍टी

राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की छुट्‍टीShri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बेहद अहम और ऐतिहासिक बैठक में सोमवार को एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला लिया गया। राम मंदिर में दान चोरी को लेकर पिछले कुछ समय से मचे भारी बवाल के बीच, ट्रस्ट के वर्तमान महासचिव चंपत राय का इस्तीफा आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

Keeway Hypevolt-R : 180Km की रेंज और हाईटेक फीचर्स से लैस सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, जाने और क्या हैं फीचर्स

Keeway Hypevolt-R : 180Km की रेंज और हाईटेक फीचर्स से लैस सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, जाने और क्या हैं फीचर्सभारत के प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में Keeway ने अपना नया Hypevolt-R लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। इसे 5,000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ कराया जा सकता है। यह स्कूटर Adishwar Auto Ride India Pvt. Ltd. (AARI) के Moto Vault शोरूम के जरिए बेचा जाएगा।

घर के बाहर मौत बनकर पहुंचा शेर! चरवाहे को जमीन पर दबोचा, लोगों ने पत्थर बरसाकर बचाई जान, VIDEO वायरल

घर के बाहर मौत बनकर पहुंचा शेर! चरवाहे को जमीन पर दबोचा, लोगों ने पत्थर बरसाकर बचाई जान, VIDEO वायरलगुजरात के भावनगर जिले से सोमवार सुबह एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पालिताना तालुका के गरजिया गांव में एक शेर ने अचानक एक पशुपालक पर हमला कर दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं।

पहलगाम हमला : NIA की चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का आरोप

पहलगाम हमला : NIA की चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का आरोपराष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को अपनी पूरक चार्जशीट में आरोपी बनाया है। एनआईए ने उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से आतंकी साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

116 साल की उम्र में 3550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुमला पहुंचीं दादी, भक्ति देख भावुक हुए CM चंद्रबाबू नायडू [VIDEO]

116 साल की उम्र में 3550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुमला पहुंचीं दादी, भक्ति देख भावुक हुए CM चंद्रबाबू नायडू [VIDEO]Tirumala Viral Video 116 Old Lady: कहते हैं कि सच्ची आस्था के आगे उम्र भी छोटी पड़ जाती है। इसका जीता-जागता उदाहरण बनीं 116 वर्षीय नवनीतम्मा, जिन्होंने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए तिरुमला की कठिन पैदल यात्रा पूरी कर हर किसी को हैरान कर दिया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद न सिर्फ लाखों लोगों ने उनकी श्रद्धा को सलाम किया, बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी उनकी भक्ति से प्रभावित हुए।

क्या शादीशुदा थी सिया गोयल? केतन अग्रवाल हत्याकांड में वॉट्सऐप चैट से खुला बड़ा राज

क्या शादीशुदा थी सिया गोयल? केतन अग्रवाल हत्याकांड में वॉट्सऐप चैट से खुला बड़ा राजKetan Agarwal murder case: पुणे के लोहागढ़ किले की ऊंचाइयों से खाई में धकेलकर मार दिए गए केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक ऐसा सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आया है, जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। केतन अग्रवाल की जिस मंगेतर का ऐसा 'डार्क सीक्रेट' सामने आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।

Weather Update : इन राज्यों में आगे बढ़ा मानसून, यहां बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, कैसा है मुंबई का हाल?

Weather Update : इन राज्यों में आगे बढ़ा मानसून, यहां बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, कैसा है मुंबई का हाल?Weather Update News : देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून एक बार फिर बेहद सक्रिय हो गया है। भारी बारिश से महाराष्ट्र, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और कोंकण तथा कल मध्य महाराष्ट्र, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी है।

पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, कई समझौतों पर लगी मुहर

पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, कई समझौतों पर लगी मुहरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान 'इंडोनेशिया गणराज्य के बिंटांग आदिपूर्णा' प्रदान किया गया। इसके बाद इंडोनेशिया के राष्‍ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर लगी।

अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट केस, गुजरात हाईकोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी की सजा रखी बरकरार

अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट केस, गुजरात हाईकोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी की सजा रखी बरकरारवर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) के फैसले को पूरी तरह मान्य रखते हुए 38 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा और 11 दोषियों को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों द्वारा सजा के खिलाफ दायर की गई सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। इस फैसले के मद्देनजर गुजरात हाईकोर्ट परिसर में बम स्क्वॉड और भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिशअगर आप स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबर है। 25,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर GST घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि महंगे डिवाइसों पर 18 प्रतिशत की दर बरकरार रखी जा सकती है।

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमराOnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Nothing Phone (3): ट्रांसपेरेंट डिजाइन और धांसू AI फीचर्स के साथ आ रहा है नथिंग का नया स्मार्टफोन, लीक हुई भारत में कीमत!

Nothing Phone (3): ट्रांसपेरेंट डिजाइन और धांसू AI फीचर्स के साथ आ रहा है नथिंग का नया स्मार्टफोन, लीक हुई भारत में कीमत!टेक इंडस्ट्री में अपनी अनोखी पहचान बनाने वाली कंपनी Nothing अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Nothing Phone (3) को भारत में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आप भी नथिंग के सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन और नए ग्लिफ इंटरफेस (Glyph Interface) के दीवाने हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है।