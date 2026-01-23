शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
  1 foreign terrorist killed in Kathua, operation postponed due to snowfall in Kishtwar
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Modified: जम्‍मू , शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (19:53 IST)

कठुआ में 1 विदेशी आतंकी ढेर, किश्‍तवाड़ में बर्फबारी के कारण ऑपरेशन स्‍थगित

Jammu and Kashmir
कठुआ जिले में एक मुठभेड़ में एक विदेशी आतंकी मारा गया है जबकि किश्‍तवाड़ में कल रात से चल रही मुठभेड़ को बर्फबारी के कारण स्‍थगित कर देना पड़ा है।  सेना ने बताया कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक विदेशी आतंकवादी मारा गया है, यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने 23 जनवरी को शुरू किया था।
माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफार्म एक्‍स पर सेना के राइजिंग स्टार कॉर्प्स ने लिखा कि खास खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और पुलिस ने 23 जनवरी को कठुआ के परहेतर इलाके में संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। इलाके की घेराबंदी की गई और संपर्क स्थापित किया गया।

संयुक्त बलों की सटीक कार्रवाई में 1 विदेशी आतंकवादी को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी हैं- पोस्ट में लिखा है जबकि एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन सुरक्षा बल के बीच सटीकता और समन्वय के साथ चलाया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस बीच गोलीबारी के बाद आगे के सर्च ऑपरेशन के लिए और फोर्स मौके पर भेजी गई है।

इस बीच किश्तवाड़ जिले के चतरु के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी के बाद, कल रात से इलाके में हो रही भारी बर्फबारी ने सर्च ऑपरेशन में रुकावट डाली है। लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बावजूद सुरक्षा बल डटे होने के साथ ही इलाके की घेराबंदी बनाए हुए हैं जिससे आतंकवादियों को इलाका छोड़ने की कोई जगह न मिले।
अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी शुरू होने के बाद सर्च ऑपरेशन की गति कम हो गई है, लेकिन सुरक्षा बल तैनात हैं। एक अधिकारी ने कहा कि घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आई है और भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान दोनों छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जमा होने के बाद आतंकवादी नीचे आने की कोशिश भी कर सकते हैं और उनके लिए भी बचना मुश्किल होगा। इन हालात में, ऐसी संभावना है कि आतंकवादी नीचे आने के बाद इलाके से निकलने के रास्ते ढूंढ सकते हैं।
यादरहे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो चुका है, वहीं सात अन्य घायल हैं इस ऑपरेशन के दौरान, एक ठिकाना भी पकड़ा गया, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी खाना रखने और पकाने की जगह के तौर पर कर रहे थे। ठिकाने का पकड़ा जाना सेना के लिए एक कामयाबी है और आतंकवादियों के लिए एक झटका है क्योंकि खराब मौसम में उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल होगा।
यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?UGCs new guidelines: हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026' नाम से नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 15 जनवरी 2026 से देशभर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि) में लागू हो गए हैं।

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोध

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोधराजस्थान की जेल से एक बेहद हैरान करने वाला और दुर्लभ मामला सामने आया है। दो अलग-अलग हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अपराधी प्रिया सेठ (34) और हनुमान प्रसाद (29) शुक्रवार को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच यह रिश्ता जयपुर की सांगानेर ओपन जेल में सजा काटने के दौरान परवान चढ़ा।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेज

ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेजइंटरनेट की दुनिया में कब, क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी कोई जुगाड़ सुर्खियां बटोरता है, तो कभी किसी का अनोखा अंदाज। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑटो ड्राइवर की 'चुप्पी' चर्चा का विषय बनी हुई है। इस ड्राइवर ने अपनी शांति भंग होने से बचाने के लिए जो रास्ता निकाला है, उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावाTrump vs Modi Jinping: अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते हों, लेकिन एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस दावे को पलट दिया है। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक इयन ब्रेमर का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कई मायनों में ट्रंप से ज्यादा ताकतवर स्थिति में हैं।

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?UGCs new guidelines: हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026' नाम से नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 15 जनवरी 2026 से देशभर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि) में लागू हो गए हैं।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आज भी देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने की प्रेरणा देते हैं : योगी आदित्यनाथ

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आज भी देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने की प्रेरणा देते हैं : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है, जो प्रत्येक भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान के साथ-साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति में देशद्रोही व देशविरोधी तत्वों के सामने न झुकने के दृढ़ संकल्प की प्रेरणा प्रदान करता है। भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी का नाम लेते ही हर भारतीय के मन में श्रद्धा व सम्मान के साथ राष्ट्रप्रेम की भावना स्वतः उत्पन्न हो जाती है।” मुख्यमंत्री योगी ये उद्गार नेताजी सुभाषचंद्र बोस की पावन जयंती के अवसर पर व्यक्त किए।

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोध

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोधराजस्थान की जेल से एक बेहद हैरान करने वाला और दुर्लभ मामला सामने आया है। दो अलग-अलग हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अपराधी प्रिया सेठ (34) और हनुमान प्रसाद (29) शुक्रवार को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच यह रिश्ता जयपुर की सांगानेर ओपन जेल में सजा काटने के दौरान परवान चढ़ा।

आवासीय सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योगी सरकार की नई पहल, औरैया बना मॉडल जिला

आवासीय सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योगी सरकार की नई पहल, औरैया बना मॉडल जिलाUttar Pradesh news : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में औरैया जनपद ने आवासीय सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण व दूरदर्शी कदम उठाते हुए प्रदेश के लिए मॉडल प्रस्तुत किया है। औरैया जिले में रणनीतिक निर्णय के तहत अब नए बनने वाले आवासीय भवनों के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया में सोलर रूफटॉप सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
