कठुआ में 1 विदेशी आतंकी ढेर, किश्‍तवाड़ में बर्फबारी के कारण ऑपरेशन स्‍थगित

माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफार्म एक्‍स पर सेना के राइजिंग स्टार कॉर्प्स ने लिखा कि खास खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और पुलिस ने 23 जनवरी को कठुआ के परहेतर इलाके में संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। इलाके की घेराबंदी की गई और संपर्क स्थापित किया गया।





संयुक्त बलों की सटीक कार्रवाई में 1 विदेशी आतंकवादी को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी हैं- पोस्ट में लिखा है जबकि एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन सुरक्षा बल के बीच सटीकता और समन्वय के साथ चलाया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस बीच गोलीबारी के बाद आगे के सर्च ऑपरेशन के लिए और फोर्स मौके पर भेजी गई है।

यादरहे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो चुका है, वहीं सात अन्य घायल हैं इस ऑपरेशन के दौरान, एक ठिकाना भी पकड़ा गया, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी खाना रखने और पकाने की जगह के तौर पर कर रहे थे। ठिकाने का पकड़ा जाना सेना के लिए एक कामयाबी है और आतंकवादियों के लिए एक झटका है क्योंकि खराब मौसम में उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल होगा। Edited by : Sudhir Sharma