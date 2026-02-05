गद्दार और कब्र खुदेगी बयान, PM Narendra Modi ने Congress को घेरा तो क्या बोले राहुल गांधी

राज्यसभा में पीएम मोदी के अभिभाषण के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर उन पर तंज कसा है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि बस सवालों से इतनी घबराहट? उन्होंने कहा कि मोदीजी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण ले ली। खैर, जो उचित समझा, वही किया।

लोकसभा में भी भारी हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। विपक्ष के लगातार शोर-शराबे और नारेबाजी के बावजूद सदन ने संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा को समाप्त किया और अंततः धन्यवाद प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी।