शनिवार, 20 जून 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. मेरा ब्लॉग
  4. Chief Minister Dr Mohan Yadav's blog on the occasion of International Yoga Day
Written By
Last Modified: शनिवार, 20 जून 2026 (21:04 IST)

स्वस्थ, जागरूक और विकसित भारत की आधारशिला है 'योग'

अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस (21 जून) के संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का ब्लॉग

International Yoga Day (June 21)
'समत्वं योग उच्यते' अर्थात् संतुलन ही योग है... श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण का यह संदेश जहां समूचे विश्व को संतुलित करने का सूत्र है, वहीं महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' के माध्यम से मानव जीवन को स्वस्थ और निरोग रहने का मार्ग प्रदान किया है। भारत की यही सनातन योग परंपरा विश्व को शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर संतुलित और समृद्ध बनाने का आधार है।

सदियों पूर्व ऋषि-मुनियों द्वारा विकसित जीवन पद्धति आज संपूर्ण विश्व के लिए सुख, शांति और संतुलन का मार्ग है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि योग विश्व मानवता के कल्याण का माध्यम बन गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

यह निर्णय भारतीय संस्कृति और जीवन-दर्शन के प्रति विश्व समुदाय के सम्मान का प्रतीक है। दुनियाभर के 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक नेतृत्व का प्रमाण है। इस वर्ष अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' रखी गई है।
 
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस पर मध्यप्रदेश की पावन धरती पर आयोजित समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। उनका आगमन मध्यप्रदेश के लिए गौरव का विषय है। यह सुखद संयोग है कि योग के वैश्विक आंदोलन में मध्यप्रदेश को विशेष भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
 
प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश सरकार ने योग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए हैं। स्वस्थ नागरिक विकसित और समृद्ध राष्ट्र का आधार है। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए 'घर-घर योग- हर व्यक्ति निरोग' अभियान शुरू किया गया है।

प्रदेश में 800 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों तथा विभिन्न चिकित्सालयों में नियमित योग गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रशिक्षित योग शिक्षकों द्वारा छोटे-छोटे समूहों में भी नागरिकों को योगाभ्यास करवाया जा रहा है। योग-सखी और योग-दूत गांव-गांव और शहर-मोहल्लों तक योग का संदेश पहुंचा रहे हैं।
 
प्रदेश में 12 मई से आरंभ हुआ अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस आयोजन 'हर घर योग अभियान' से जनभागीदारी का नया अध्याय लिख रहा है। इसी क्रम में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन योग सत्रों का लाभ प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो रहा है।

हम सभी के लिए गौरव की बात है कि विगत दिनों इंदौर स्थित मालवांचल यूनिवर्सिटी में आयोजित योग महोत्सव में 35 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने सामूहिक योग कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। योग 'वन अर्थ-वन हेल्थ' विचार को व्यवहार में उतारने का माध्यम है जो हमें स्वयं, समाज और प्रकृति से जोड़ता है। यह शरीर को स्वस्थ रखने के साथ जीवन को संतुलित, सार्थक और उत्कृष्ट बनाता है।
 
मध्यप्रदेश सरकार ने योग को पर्यावरण-संरक्षण और जनकल्याण से भी जोड़ा है। विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस तक विशेष जन-अभियान संचालित किया जा रहा है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से पर्यावरण-संरक्षण और योग से स्वास्थ्य संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है। प्रकृति और मानव स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। योग हमें प्रकृति संग सह-अस्तित्व का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यही भारतीय जीवन-दर्शन का मूल तत्व भी है।
 
मध्यप्रदेश सरकार आयुष चिकित्सा, योग वेलनेस सेंटर, आरोग्य मंदिरों तथा जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से योग को जनांदोलन बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक योग से लाभ प्राप्त करे और स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाए।
 
मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि मध्यप्रदेश में जनवरी 2027 में 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और एक चेतनाः समग्र कल्याण के लिए योग' विषय पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसमें मध्यप्रदेश, भारत की सभ्यतागत चेतना का वैश्विक प्रतिनिधित्व करेगा।
 
आज जब दुनिया तनाव, अवसाद, जीवनशैली जनित रोगों और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे समय में योग मानवता के लिए बड़ा संबल है। ऐसे यह स्वस्थ शरीर, शांत मन और सुखी जीवन का आधार है।अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण का संकल्प है। यह भारत की उस प्राचीन चेतना का उत्सव है, जिसने सदियों से मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है।

हमें गर्व है कि आज पूरी दुनिया योग को अपनाकर भारत के इस अमूल्य ज्ञान का लाभ प्राप्त कर रही है। मैं, प्रदेश के सभी नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठजन, विद्यार्थियों, शासकीय सेवकों और सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूं कि वे योग गतिविधियों से जुड़ें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
 
आइए, हम सभी मिलकर योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। अपने परिवार और समाज को इससे जोड़ें तथा स्वस्थ मध्यप्रदेश, विकसित भारत और समृद्ध विश्व के निर्माण में सहभागी बनें। अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक मंगलकामनाएं...
(लेखक- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भरपूर लाभ के लिए रोज करें मंडूकासन; जानिए इसे करने का सही तरीका

भरपूर लाभ के लिए रोज करें मंडूकासन; जानिए इसे करने का सही तरीका'मंडूक' का सीधा सा मतलब है मेंढक। जब आप इस योग की अंतिम मुद्रा में होते हैं, तो आपके शरीर का आकार एक बैठे हुए मेंढक जैसा दिखाई देता है, बस इसीलिए इसे मंडूकासन (Frog Pose) कहा जाता है। वैसे तो इसे करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर और असरदार तरीका नीचे दिया गया है।

पिंडली के दर्द से छुटकारा पाने के 5 कारगर तरीके जानें

पिंडली के दर्द से छुटकारा पाने के 5 कारगर तरीके जानेंCalf Pain Relief Tips: पिंडलियों में दर्द (Calf Pain) एक बहुत ही आम समस्या है। यह दर्द मांसपेशियों में खिंचाव, थकान, शरीर में पानी की कमी या पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है। कभी-कभी दिनभर की भागदौड़ या गलत फुटवियर भी इसका कारण बनते हैं।

jharkhand recipe: झारखंड का पारंपरिक पकवान ओकोपोको, जानिए कैसे बनता है यह व्यंजन

jharkhand recipe: झारखंड का पारंपरिक पकवान ओकोपोको, जानिए कैसे बनता है यह व्यंजनjharkhand traditional sweet: झारखंड में बनाया जाने वाला पारंपरिक पकवान 'ओकोपोको' आज भी वहां की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। इसका देसी स्वाद सभी को भाता है। यह झारखंड की सिर्फ एक मिठाई न होकर यहां की परंपरा, गांव की महक और घरेलू पकवान के बेहतरीन स्वाद का प्रतीक है।

जब रास्ते बंद दिखें… समझ लो किस्मत नया दरवाज़ा खोल रही है

जब रास्ते बंद दिखें… समझ लो किस्मत नया दरवाज़ा खोल रही हैअक्सर हम अपनी असफलताओं को अपनी कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असल में वही असफलताएं हमें सही दिशा दिखाने का काम करती हैं। यदि हर प्रयास तुरंत सफल हो जाए, तो हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि हमारे अंदर और कितना सामर्थ्य छुपा हुआ है। कठिन समय ही हमें अपने भीतर झांकने और खुद को समझने का अवसर देता है।

ताड़ासन शरीर को फौलादी और सुडौल बनाने वाला योगासन, इसके हैं 5 फायदे

ताड़ासन शरीर को फौलादी और सुडौल बनाने वाला योगासन, इसके हैं 5 फायदेयोग की दुनिया में एक ऐसा आसन है जो दिखने में जितना सरल है, शरीर के लिए उतना ही जादुई। हम बात कर रहे हैं ताड़ासन की। इस आसन को करते समय जब आप शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो आपकी आकृति एक ऊंचे और मजबूत ताड़ (Palm) के पेड़ जैसी हो जाती है, इसीलिए इसे 'ताड़ासन' कहा जाता है।

और भी वीडियो देखें

स्वस्थ, जागरूक और विकसित भारत की आधारशिला है 'योग'

स्वस्थ, जागरूक और विकसित भारत की आधारशिला है 'योग''समत्वं योग उच्यते' अर्थात् संतुलन ही योग है... श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण का यह संदेश जहां समूचे विश्व को संतुलित करने का सूत्र है, वहीं महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' के माध्यम से मानव जीवन को स्वस्थ और निरोग रहने का मार्ग प्रदान किया है। भारत की यही सनातन योग परंपरा विश्व को शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर संतुलित और समृद्ध बनाने का आधार है।

नॉर्वे की युवराज्ञी अस्पताल में और बेटा जेल में

नॉर्वे की युवराज्ञी अस्पताल में और बेटा जेल मेंNorway-Crown Princes: विधि का विधान भी कई बार कितना विचित्र होता है! नॉर्वे की 52 वर्षीय युवराज्ञी (क्राउन प्रिंसेस) मेत्ते-मारित, 2018 से ही फेफड़ों की एक असाध्य बीमारी से जूझ रही थीं। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, 17 जून को प्रतिरोपित एक नए फेफड़े के साथ अब वे अस्पताल में हैं।

Best gifts for dad: फादर्स डे पर अपने पिता को दें इन 5 में से कोई एक यादगार‍ गिफ्ट

Best gifts for dad: फादर्स डे पर अपने पिता को दें इन 5 में से कोई एक यादगार‍ गिफ्टEmotional gifts for father: फादर्स डे अपने पिता के प्रति प्यार, सम्मान और आभार व्यक्त करने का खास अवसर है। पिता जीवनभर परिवार की खुशियों और जरूरतों का ध्यान रखते हैं, इसलिए इस दिन उन्हें कोई ऐसा उपहार देना चाहिए जो उनके चेहरे पर मुस्कान ले आए और उन्हें यह एहसास कराए कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आप फादर्स डे पर अपने पापा के लिए कोई खास गिफ्ट तलाश रहे हैं, तो यहां 5 बेहतरीन विकल्प दिए गए हैं।

योगा दिवस 2026: सेहतमंद बने रहने के लिए करें ये 5 शानदार योगासन

योगा दिवस 2026: सेहतमंद बने रहने के लिए करें ये 5 शानदार योगासन21 जून: विश्व योग दिवस 2026: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, काम का स्ट्रेस और बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से थका देता है। ऐसे में खुद को रीबूट करने और सेहतमंद बनाए रखने के लिए योग से बेहतर और कुछ नहीं। योग सिर्फ कसरत नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का विज्ञान है। इस योग दिवस पर अपने दैनिक जीवन में शामिल करें ये 5 शानदार योगासन, जो आपको ताउम्र निरोगी और ऊर्जावान बनाए रखेंगे।

Fathers Day 2026: फादर्स डे कब है? जानें तारीख, इतिहास और महत्व

Fathers Day 2026: फादर्स डे कब है? जानें तारीख, इतिहास और महत्वFather's Day Celebration: फादर्स डे या पितृ दिवस का दिन पिता के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में पिता का योगदान कितना महत्वपूर्ण है और उनके बिना परिवार की कल्पना अधूरी है। यह विशेष दिवस हर वर्ष जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com