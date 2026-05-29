पुणे में जहरीली शराब का कहर: तड़प-तड़प कर 13 लोगों ने गंवाई जान; आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ के दापोडी और फुगेवाड़ी इलाकों में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। पुणे के काले पाडल इलाके में 3 और हडपसर में 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है।

इस मामले के मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी योगेश ने स्पिरिट मिली हुई शराब तैयार की थी और पुणे व पिंपरी-चिंचवड़ के अलग-अलग इलाकों में इसकी सप्लाई की थी।

दापोडी, फुगेवाड़ी, हडपसर और काले पाडल इलाके के कुछ लोगों ने इस जहरीली शराब का सेवन किया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। वानखेड़े पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।

edited by : Nrapendra Gupta