सीएम यूथ कॉन्क्लेव में जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट में हंगामा, बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और छात्रों में झड़प, कुर्सियां चलीं

भोपाल। राजधानी के लाल परेड मैदान में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया है। सुबह 10 बजे से शुरु हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जब कॉलेज के युवा पहुंचे तो उन्हें पंडाल में एंट्री नहीं मिल सकी। इससे बड़ी संख्या में युवा पंडाल के बाहर लगी बैरिकेडिंगं के किनारे खड़े होकर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट को देखने लगे। इस दौरान मीडिया गैलरी पर लगी बैरिकेंडिंगं के बाहर छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी झड़प हो गई, इस पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर बच्चों को खदेड़ा।

कार्यक्रम में जुबिन नौटियाल की लाइव परफॉर्मेंस शुरू होते ही गानों की धुन पर झूम रहे छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान वीआईपी एरिया और सामान्य दीर्घा के बीच की बैरिकेडिंग को लेकर छात्रों और वहां तैनात पुलिस बल के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते गुस्साए स्टूडेंट्स सुरक्षा घेरे के लिए लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए और उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर रखी कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं।

इस अचानक मची अफरा-तफरी और धक्का-मुक्की के कारण भीड़ में एक छात्रा नीचे गिरकर दब गई, जिससे वहां कुछ समय के लिए स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। बेकाबू हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारने की बात भी सामने आई है। आखिरकार पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए हंगामा कर रहे छात्रों को खदेड़ा और स्थिति पर काबू पाया।

वहीं सीएम यूथ कॉन्क्लेव में हंगामे को लेकर कांग्रेस ने सीधे सरकार को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर हंगामे का वीडियो पोस्ट करते हुए "मुख्यमंत्री जी, आज भोपाल में हुए आपके यूथ कॉन्क्लेव में नाराज़ युवाओं ने ही कुर्सियां फेंकीं! यह मैसेज क्या है? यह मैसेज है, मप्र का युवा BJP सरकार के झूठ का मुखर विरोध कर रहा है"!



वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि "मुख्यमंत्री के यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं का फूटा गुस्सा! मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश का युवा आपकी भाजपा सरकार से नाराज़ है, युवाओं की यह नाराज़गी आपके कार्यक्रम में भी साफ़ दिखाई दे रही है"।