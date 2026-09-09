भोपाल में MBBS इंटर्न पर वाटर कैनन मामले में कार्रवाई, दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच, अब गृह सचिव करेंगे जांच

भोपाल में एमबीबीएस इंटर्न के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित तौर पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के मामले में दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले में एक एसआई और एक एसआई को लाइन अटैच कर दिया है।वहीं MBBS छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना की जांच अब गृह सचिव करेंगे।

दरअसल भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर एमबीबीएस इंटर्न पिछले तीन दिनों से धरने पर बैठे हैं। सोमवार को जब छात्र सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे तब पुलिस द्वारा छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन के इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद इंटर्न ने संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की थी।

इसी बीच तीन दिन से धरने पर बैठे एमबीबीएस इंटर्न ने बुधवार को मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात की। इंटर्न अपनी मांगों और प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के सामने अपनी बात रख रहे हैं। मुलाकात के बाद इंटर्न वल्लभ भवन पहुंचे, जहां स्टाइपेंड समेत अन्य मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होने की संभावना है।

एमबीबीएस इंटर्न का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार को गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। उनका मुख्य मुद्दा स्टाइपेंड से जुड़ा हुआ है। इंटर्न लंबे समय से स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसी को लेकर पिछले तीन दिनों से उनका धरना जारी है।

इससे पहले मंगलवार को भी इंटर्न और प्रशासन के बीच बैठक हुई थी, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद इंटर्न ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया।