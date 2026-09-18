जबलपुर में जलते दीयों से तेल निकालते दिखे बच्चे, वीडियो शेयर कर भड़कीं सुप्रिया श्रीनेत

वायरल वीडियो पर सियासत

कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर और नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दीपोत्सव के बाद जलते हुए दीयों से कुछ बच्चे बोतलों में तेल निकालते नजर आ रहे हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, "जबलपुर में बीजेपी वाले दीये जलाकर निकल लिए, जिसके बाद महंगाई और गरीबी से जूझ रहे देश की जमीनी हकीकत देखिए... यह गुरबत, यह मजबूरी।"

जबलपुर में BJP वाले दीये जला कर निकल लिए



जिसके बाद महँगाई और ग़रीबी से जूझ रहे देश की ज़मीनी हकीकत देखिए



यह ग़ुरबत, यह मजबूरी pic.twitter.com/BEJA0euLnL — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate)

इस घटना के बाद से एक तरफ जहां राज्य में रिकॉर्ड दीपोत्सव का जश्न मनाया गया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस बहाने महंगाई और गरीबी के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।